Panamá expresa solidaridad con Emiratos Árabes Unidos tras ataques a infraestructuras civiles

El gobierno de Panamá expresó su solidaridad con Emiratos Árabes Unidos tras los recientes ataques contra instalaciones civiles e infraestructuras críticas, al tiempo que manifestó su preocupación por el impacto en la población y la estabilidad regional.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá señaló que “cualquier acción que ponga en peligro a la población civil o amenace la estabilidad regional es motivo de profunda preocupación”.

Panamá reiteró además su compromiso con los principios establecidos en la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la resolución pacífica de controversias.

En ese sentido, el país hizo un llamado a privilegiar el diálogo y la diplomacia frente a la confrontación, destacando la necesidad de reducir las tensiones en el escenario internacional.

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“Creemos que el diálogo, la diplomacia y la desescalada deben prevalecer”, indica el pronunciamiento.

Finalmente, el gobierno panameño instó a todas las partes involucradas a actuar con máxima moderación y evitar acciones que puedan agravar la situación en una región ya marcada por tensiones crecientes.