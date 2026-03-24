Panamá adjudica $43.8 millones en primera subasta de Notas del Tesoro de 2026 en medio de tasas globales altas

La operación incluyó 8.5 millones de dólares en ofertas competitivas , adjudicadas a un precio de corte de 98.85%, equivalente a un rendimiento de 5.45%, y 35.36 millones en ofertas no competitivas , con un rendimiento promedio ponderado de 5.43%.

Panamá colocó 43.86 millones de dólares en su primera subasta de Notas del Tesoro de 2026, pese a recibir ofertas que superaban los 139 millones, en una decisión que refleja cautela ante el actual escenario de tasas internacionales elevadas y un enfoque en asegurar mejores condiciones de financiamiento para el país.

El Ministerio de Economía y Finanzas, por medio de un comunicado, señaló que el instrumento, a siete años de plazo y con una vida promedio de seis años debido a amortizaciones parciales, registró una demanda total de 139.86 millones de dólares. Sin embargo, el Estado decidió adjudicar solo una parte, lo que refleja una estrategia enfocada en proteger el costo de la deuda pública.

La operación incluyó 8.5 millones de dólares en ofertas competitivas, adjudicadas a un precio de corte de 98.85%, equivalente a un rendimiento de 5.45%, y 35.36 millones en ofertas no competitivas, con un rendimiento promedio ponderado de 5.43%.

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá explicó que esta decisión responde a una política de financiamiento disciplinada y responsable, priorizando condiciones favorables para el país incluso en un contexto internacional desafiante.

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La subasta se realizó en un entorno de tasas globales más elevadas en comparación con septiembre de 2025, cuando se realizó la última colocación similar. En ese periodo, los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 5 y 6 años (UST) registraron incrementos, pasando de 3.65% a 4.02% y de 3.76% a 4.11%, respectivamente.

A pesar de este escenario, el riesgo soberano de Panamá, medido a través del indicador EMBIG, mostró una mejora al reducirse en 41 puntos básicos, pasando de 186 a 145 puntos, lo que evidencia una mejor percepción del país por parte de los inversionistas.

En términos de competitividad, Panamá logró un spread de +132 puntos básicos respecto al UST a 6 años, de -6 puntos básicos frente al bono Global 2032, y de -398 puntos básicos respecto al EMBIG soberano, resultados que, según las autoridades, confirman el acceso del país a los mercados en condiciones favorables.

El Ministerio destacó además la participación de inversionistas y el respaldo de los Creadores de Mercado del Programa de Notas del Tesoro, subrayando que esta operación reafirma el compromiso del país con una gestión de deuda transparente, eficiente y orientada a la estabilidad fiscal.