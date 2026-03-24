La Lotería Fiscal cuadruplica premios y repartirá B/. 440 mil a nivel nacional en mayo

Con esta iniciativa, el Gobierno busca no solo aumentar el atractivo del programa, sino también reforzar el cumplimiento fiscal en todo el territorio nacional.

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá anunció que en la nueva fase de la Lotería Fiscal que marca un incremento significativo en el monto total de premios, pasando de B/. 110 mil a B/. 440 mil, lo que representa una cuadruplicación del dinero entregado en comparación con ediciones anteriores.

Este ajuste busca fortalecer el incentivo para que los ciudadanos soliciten su factura, promoviendo así una cultura tributaria responsable en el país.

Como parte de esta evolución, el sorteo ahora estará organizado por regiones, permitiendo una distribución más equitativa de los premios.

Región 1 corresponde a Panamá: manera: martes 19 de mayo

corresponde a Panamá: manera: Región 2 abarca Panamá Oeste, Colón y Darién: martes 26 de mayo

abarca Panamá Oeste, Colón y Darién: Región 3 incluye Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas: jueves 28 de mayo

incluye Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas: Región 4 comprende Herrera, Los Santos y Coclé: jueves 21 de mayo

Según la entidad, participarán todas las facturas emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026, periodo durante el cual los ciudadanos podrán reunir sus comprobantes para formar parte del sorteo de la próxima Lotería Fiscal.

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Para concursar, los participantes deberán colocar cinco facturas dentro de un sobre tamaño carta o más pequeño, de color blanco o manila. En el exterior del sobre solo debe figurar la información personal del participante, sin decoraciones, stickers ni elementos llamativos.

El Ministerio indicó que próximamente se estarán anunciando las fechas específicas de los sorteos en cada región, a través de sus canales oficiales. Con esta iniciativa, el Gobierno busca no solo aumentar el atractivo del programa, sino también reforzar el cumplimiento fiscal en todo el territorio nacional.