Gobierno dará a conocer plan para mitigar el impacto por el alza de los combustibles

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que entre hoy y los próximos días el gobierno dará a conocer un plan de acción para enfrentar la crisis energética global, derivada de los recientes eventos geopolíticos y la incertidumbre en los mercados internacionales.

En declaraciones a los medios, Chapman señaló que, aunque aún no se han revelado los detalles, el plan estará orientado a distintos sectores de la población, incluyendo tanto al sector privado como al área gubernamental, con medidas que dependerán del impacto y necesidades de cada grupo.

“Oportunamente lo vamos a estar comunicando. Si no es en el día de hoy, en los próximos días, antes que finalice esta semana, vamos a estar comunicando en el país un plan de acción para mitigar la crisis energética global producto de los eventos geopolíticos y de incertidumbre que estamos viviendo”, afirmó el ministro.

Chapman también advirtió sobre la incertidumbre respecto al costo y duración de la crisis: “Tenemos enorme incertidumbre de cuánto va a durar este conflicto, en cuánto se puede incrementar el precio de los combustibles producto del aumento del barril de petróleo. Hoy está oscilando en aproximadamente 100 dólares. He visto análisis donde, en el peor escenario, se puede prever que se incremente a 150 o inclusive a 200, lo cual yo no creo; mi análisis me dice que no va a llegar a esos niveles”.

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El ministro recordó que algunas infraestructuras estratégicas, como campos de gas natural en Qatar, han sido afectadas y podrían tardar años en restablecer su máxima capacidad de producción, lo que añade complejidad a la planificación de políticas energéticas.

Respecto a la posibilidad de incluir subsidios en el plan, Chapman evitó dar detalles: “Ya estaremos anunciando apropiadamente los detalles del plan”, reafirmando que todos los elementos se darán a conocer oportunamente.

El anuncio del gobierno llega en medio de la volatilidad internacional de los precios de los combustibles y busca ofrecer un marco de medidas para proteger la economía y garantizar la estabilidad energética del país, sin comprometer los recursos públicos ante escenarios de incertidumbre prolongada.