MEF pide traslado de $30 millones para saneamiento de terreno con municiones y pago arbitrajes internacionales

Los terrenos en Piña forman parte de las áreas revertidas a Panamá tras la salida de las fuerzas militares estadounidenses, y su remediación es un requisito para garantizar su uso seguro por parte del canal de Panamá.

Ciudad de Panamá/El Ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un traslado de partidas por más de 30 millones de dólares destinados a dos fines principales: la limpieza de áreas contaminadas con municiones en Colón y el pago de arbitrajes internacionales contra el Estado panameño.

De este monto, 25 millones de dólares se asignarán para pagar a una empresa especializada en la remediación de terrenos ubicados en Piña, provincia de Colón. Estas áreas fueron vendidas a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y en años anteriores fueron utilizadas por el ejército de Estados Unidos para actividades militares que dejaron municiones y residuos contaminantes.

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"Probamos mejorar sustancialmente los términos y condiciones de dicha compraventa con el compromiso de sanear las tierras que ha adquirido la Autoridad del Canal de Panamá", manifestó el ministro durante su exposición.

Chapman explicó que, sin la cláusula de limpieza, la ACP estaba dispuesta a pagar 26 millones de dólares por los terrenos. Sin embargo, al incluir el compromiso de remediación ambiental, el pago final concretado en enero de 2026 ascendió a 126 millones de dólares.

El costo total de la limpieza se estima en 30 millones de dólares. La Unidad de Bienes Revertidos (UABR) dispone actualmente de 5 millones, por lo que requiere el traslado de los 25 millones adicionales para completar el monto y cumplir con lo pactado con la ACP.

"Sin limpiar estos terrenos, la autoridad del Canal de Panamá estaba dispuesta a pagar 26 millones de dólares, pero sí se incluía una cláusula de limpieza. Finalmente, el pago que ya se concretó en enero de este año fue de 126 millones de dólares", detalló el funcionario.

Los terrenos en Piña forman parte de las áreas revertidas a Panamá tras la salida de las fuerzas militares estadounidenses, y su remediación es un requisito para garantizar su uso seguro por parte de la ACP en proyectos de expansión logística.

Arbitrajes

Los 5 millones de dólares restantes del traslado se destinarán a cubrir asistencia técnica especializada para enfrentar arbitrajes internacionales interpuestos contra el Estado panameño.

El ministro señaló que el MEF recibe con frecuencia iniciativas de arbitraje en un "mundo altamente litigioso", por lo que requiere apoyo técnico de alto nivel.

Los casos específicos son: Petaquilla Minerals: por el proyecto minero Molejón y Orla Mining: por el proyecto minero Cerro Quema.

Estos procesos exigen representación legal y técnica especializada en derecho internacional de inversiones, cuyo costo justifica la asignación presupuestaria solicitada.

Compromiso ambiental

Ante los cuestionamientos de los diputados sobre por qué el Estado debe asumir el costo de la limpieza, Chapman reiteró que la remediación era una condición para cerrar la venta de los terrenos a la ACP y que el mayor pago recibido por parte de la autoridad compensa la inversión en saneamiento.

El ministro Chapman enfatizó que el traslado de partidas responde a compromisos contractuales y legales que no pueden postergarse sin afectar la credibilidad del país en negociaciones internacionales.