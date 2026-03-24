Delegación del Grupo Banco Mundial se reúne con autoridades del MEF

Las autoridades panameñas subrayaron la importancia de consolidar alianzas estratégicas que permitan dinamizar la economía, atraer inversiones y promover el desarrollo del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, sostuvo un encuentro con una delegación del Grupo Banco Mundial, liderada por su directora gerente y oficial financiera principal, Anshula Kant, en el marco de su visita oficial al país.

En la reunión también participó la viceministra de Economía, Eida Sáiz, junto a otros altos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El encuentro tuvo como objetivo conocer de primera mano las prioridades económicas del Gobierno panameño, así como explorar nuevas oportunidades de cooperación con el organismo multilateral. Entre los temas abordados destacaron el fortalecimiento institucional, la generación de empleo, la movilización de capital y el financiamiento al sector privado, considerados pilares clave para un crecimiento sostenible.

Las autoridades panameñas subrayaron la importancia de consolidar alianzas estratégicas que permitan dinamizar la economía, atraer inversiones y promover el desarrollo del país. Por su parte, el Grupo Banco Mundial reiteró su disposición de continuar apoyando a Panamá mediante financiamiento, asistencia técnica y acompañamiento en la formulación de políticas públicas.

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Este acercamiento fortalece la relación entre Panamá y el organismo internacional, abriendo la puerta a nuevas iniciativas orientadas al desarrollo económico y social en beneficio de la población.

La delegación internacional estuvo integrada además por los directores Juan Pablo Uribe y Sanaa Abouzaid, así como Ivana Fernández Duarte, Joelle Dehasse, Timothy Toh, Pedro Rodríguez y Sandra El Saghir.

Por parte del MEF, también participaron Iveth Martínez, secretaria general; María Cristina Vilá, jefa de Gabinete; y Julio Marquinez, director de Financiamiento Público.