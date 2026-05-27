Más de 50 familias preocupadas por deterioro de edificios ‘Salomones’ en Colón

Más de 50 familias residen actualmente en estos edificios y temen por su seguridad debido al avanzado deterioro de las estructuras.

Colón/Residentes de los edificios Salomones 13209 y 13210, ubicados entre calle 13 y 14 avenida Justo Arosemena, en la ciudad de Colón, denunciaron el deterioro estructural que enfrentan desde hace más de tres años y temen que ocurra una tragedia.

Los afectados aseguran que el mal estado de la infraestructura, especialmente en el área del techado y los balcones, representa un riesgo para quienes habitan en los multifamiliares.

Según denunciaron a TVN Noticias, parte de los balcones ya colapsó completamente y algunos niños han caído al vacío, aunque hasta el momento no se han reportado personas heridas.

“Ya esto tiene más de dos años y la misma lluvia ha ido pudriendo eso y pienso que ese material no es bueno para esos balcones”, manifestó una residente del inmueble.

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Los moradores expresaron preocupación por las condiciones en las que viven y solicitaron una respuesta urgente de las autoridades competentes.

Ante la denuncia, el representante del corregimiento de Barrio Sur, Pedro Santizo, reaccionó al problema y pidió agilizar los trámites para atender la situación.

“Es muy preocupante la demora. Dios quiera y no pase un accidente, esa es la preocupación de los residentes y la mía también. Le mandamos un mensaje al presidente del Banco Hipotecario Nacional para que firme el visto bueno con urgencia”, indicó Santizo.

Más de 50 familias residen actualmente en estos edificios y temen por su seguridad debido al avanzado deterioro de las estructuras.

Por su parte, el Banco Hipotecario Nacional emitió un comunicado en el que señaló que el presupuesto destinado para las mejoras se encuentra en asesoría legal en la ciudad de Panamá, a la espera de una respuesta relacionada con las obras necesarias para garantizar la seguridad de las familias que habitan en estos inmuebles.

Con información de Néstor Delgado