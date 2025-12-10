Residentes de caserones en Colón exigen reubicación ante riesgo estructural

Entre los problemas reportados se encuentran caídas de losas, desprendimiento de techos y rajaduras en paredes principales.

Colón/Moradores de los caserones 11073 y 11077, ubicados en Calle 12, Avenida Meléndez en la ciudad de Colón, denunciaron la falta de respuesta de las autoridades frente al deterioro avanzado de estas estructuras.

Los residentes afirman que ya participaron en las charlas requeridas para ser reubicados en el proyecto habitacional de Altos de Los Lagos, sin embargo, aseguran que no han recibido ninguna solución.

“Hemos sacado documentos a cada rato, papeles de no propiedad, cédula, papel de nacimiento. Lo llevamos al Miviot, ellos lo archivan y no sé si lo botan o qué, pero no dan respuestas”, señaló Cristina Wilson, una de las afectadas.

Según los residentes, el Sinaproc emitió la orden de desalojo debido al riesgo que representan las estructuras, pero el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) aún no ha ejecutado su reubicación.

Más de 35 familias entre ambos caserones aseguran que temen por su seguridad, pues cada vez que llueve, la situación del inmueble empeora. Incluso comentan que “llueve más adentro que afuera”.

Con información de Néstor Delgado