La situación humanitaria en Gaza sigue siendo ‘catastrófica’, afirman diez países

Los ministros de Relaciones Exteriores de diez países expresaron el martes su "grave preocupación" por el "nuevo deterioro de la situación humanitaria" en la Franja de Gaza, calificándola de "catastrófica".

"Con la llegada del invierno, la población civil de Gaza se enfrenta a condiciones espantosas, con fuertes lluvias y temperaturas en descenso", afirmaron los cancilleres de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido en una declaración conjunta publicada por el ministerio británico.

Los ministros añadieron que "1,3 millones de personas siguen necesitando ayuda urgente para encontrar refugio" y que "más de la mitad de las instalaciones de salud solo funcionan parcialmente y se enfrentan a la escasez de equipos y suministros médicos esenciales".

"El colapso total de la infraestructura sanitaria dejó a 740.000 personas vulnerables a inundaciones tóxicas", detalla el comunicado.

Los ministros expresaron su satisfacción con los avances realizados para poner fin al derramamiento de sangre en Gaza y asegurar la liberación de los rehenes israelíes.

"Sin embargo no perderemos de vista la difícil situación de los civiles en Gaza", señalaron, instando al gobierno de Israel a tomar medidas "urgentes y esenciales".

La declaración conjunta también pide al gobierno israelí "velar para que las ONG internacionales puedan operar en Gaza de manera sostenible y dentro de un marco previsible".

Israel ha implementado procedimientos draconianos de registro para las ONG. Existe una gran incertidumbre sobre estas organizaciones, que deberían conocer su suerte este fin de año.

"A medida que se acerca el 31 de diciembre, muchas ONG internacionales consolidadas que son socias corren el riesgo de ser dadas de baja debido a los nuevos requisitos restrictivos del gobierno de Israel", dice el comunicado.

También se pidió que la ONU y sus socios puedan continuar su labor en Gaza y que se levanten "restricciones irrazonables sobre importaciones consideradas de doble uso", incluyendo equipos médicos y de refugio.

Los ministros de Asuntos Exteriores también pidieron la apertura de los pasos fronterizos para aumentar el flujo de ayuda humanitaria.

Si bien celebraron la apertura parcial del cruce de Allenby, señalaron que otros corredores para el transporte de mercancías permanecen cerrados o severamente restringidos para la ayuda humanitaria, incluido Rafah.