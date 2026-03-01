'Sabores de Colón 2026' rompe récords de asistencia y conquista al público con su gastronomía y cultura

La actividad reunió a emprendedores, cocineros tradicionales y visitantes que acudieron para degustar lo mejor de la gastronomía colonense, en un ambiente que combinó cultura, música y tradición.

Colón/La ciudad atlántica volvió a poner en vitrina su riqueza culinaria con la celebración de “Sabores de Colón”, evento gastronómico realizado este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo en el Centro de Arte y Cultura de Colón, en horario de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

La actividad reunió a emprendedores, cocineros tradicionales y visitantes que acudieron para degustar lo mejor de la gastronomía colonense, en un ambiente que combinó cultura, música y tradición.

Uno de los productos que captó la atención del público fue el chicheme con helado 100% colonense, cuya propuesta incorpora leche de coco, un elemento que —según sus vendedores— le otorga un sabor distintivo frente a versiones de otras regiones del país.

Una de las representantes del emprendimiento explicó que la acogida del público ha sido positiva. “Nos dicen que está espectacular y que van a regresar”, comentó, al tiempo que invitó a los asistentes a visitar sus sucursales en calle 8 y Central, así como en Colón 2000 Duty Free.

Otros participantes también destacaron el movimiento comercial generado por el festival. Un expositor gastronómico señaló que la respuesta del público ha sido favorable y que, como emprendedores, han tenido una jornada exitosa. Entre los platos ofrecidos mencionó patitas con rabito, rabo de res, pulpo costeño, alitas en escabeche y pescado en escabeche, todos elaborados —según afirmó— con recetas tradicionales y “mucho amor”.

Los visitantes, agregó, han expresado satisfacción tras degustar los productos. De acuerdo con los organizadores, el evento registró una alta concurrencia desde su primera jornada. Indicaron que el sábado se contabilizaron más de 30 mil asistentes y que, antes de concluir el segundo día, la cifra ya apuntaba a superar ese número.

La meta, señalaron, es alcanzar o incluso superar las 120 mil visitas durante el fin de semana, lo que convertiría esta edición en una de las más concurridas. Asimismo, resaltaron la participación conjunta de autoridades locales, entidades del gobierno central, empresa privada y medios de comunicación para el desarrollo del festival sin incidentes.

Además de la oferta culinaria, “Sabores de Colón” incluyó presentaciones artísticas y activaciones en tarima que mantuvieron al público animado durante toda la jornada. Los organizadores subrayaron que el objetivo principal es enviar un mensaje positivo sobre la provincia y fortalecer su posicionamiento como destino gastronómico y cultural.

Con información de Luis de Jesús Mendoza