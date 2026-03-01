Director del Idaan reporta 90% de recuperación del sistema de agua en Chitré

El director del Idaan también señaló que las cuadrillas continuarán laborando durante la tarde y noche de este domingo, a fin de culminar los ajustes pendientes y garantizar la estabilidad del sistema.

Chitré, Herrera/Más del 90% del sistema de distribución de agua potable en el distrito de Chitré ha sido restablecido, informó el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), tras diez días de intensas labores técnicas para normalizar el servicio.

El funcionario explicó que personal especializado, incluyendo técnicos trasladados desde la capital, ha trabajado de manera continua para avanzar en la recuperación del sistema. “Ha sido un arduo trabajo del personal y de los especialistas hidráulicos, pero la ciudad ya está en plena recuperación”, indicó.

De acuerdo con el reporte presentado, actualmente existen puntos específicos donde aún se desarrollan trabajos para completar el restablecimiento total del suministro. Sin embargo, aseguró que es cuestión de horas para que se recupere en su totalidad la distribución de agua en todo el distrito, en momentos en que se aproxima el inicio del año escolar este lunes 2 de marzo.

El director del Idaan también señaló que las cuadrillas continuarán laborando durante la tarde y noche de este domingo, a fin de culminar los ajustes pendientes y garantizar la estabilidad del sistema.

Como parte del proceso, se mantiene la fase de desinfección de las tuberías, tras la crisis de abastecimiento registrada en la región de Azuero por la contaminación de los ríos La Villa y Estivaná, situación que afectó significativamente la calidad del agua en el sector.

Recientemente, moradores del distrito de Chitré salieron a las calles para exigir a las autoridades del Idaan y al Gobierno Nacional soluciones concretas ante la prolongada escasez de agua potable.

Puedes leer: Cansados por la falta de agua, residentes de Chitré marchan para exigir respuestas

Con información de Eduardo Javier Vega