Panamá se mantendrá bajo aviso de vigilancia por fuertes vientos hasta el 3 de marzo

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) emitió este domingo un aviso de vigilancia por condiciones ventosas que se mantendrá vigente hasta las 11:59 p.m. del próximo 3 de marzo.

De acuerdo con el reporte, las áreas bajo aviso incluyen la vertiente del Caribe, la vertiente del Pacífico y las zonas marítimas del país. La entidad explicó que la situación responde al fortalecimiento de un sistema de alta presión de las Azores en el Atlántico Norte, fenómeno que incrementó la velocidad del viento sobre el territorio nacional.

Según las proyecciones, se esperan vientos de componente norte y noreste con velocidades de hasta 45 km/h en áreas marítimas, ambos litorales y provincias centrales. En el resto del país, las velocidades sostenidas podrían alcanzar los 35 km/h.

El informe también advirtió sobre ráfagas que pueden llegar hasta los 65 km/h, especialmente en la Cordillera Central y zonas marítimas.

Ante estas condiciones, el Imhpa recomendó a la población mantener precaución por la posible caída de árboles y desprendimiento de objetos, así como evitar subir a lugares altos expuestos al viento.