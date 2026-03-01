Muertes de civiles en Sudán más que se duplicaron en 2025, según la ONU

Desde abril de 2023, este país del norte de África está inmerso en un conflicto entre el ejército y unas fuerzas paramilitares que ha matado a decenas de miles de personas, ha provocado once millones de desplazados y ha desatado una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Sudán/El número de civiles muertos en la guerra que devasta Sudán más que se duplicó en 2025, indicó el jueves el jefe de derechos humanos de la ONU, quien advirtió que hay más víctimas no identificadas o desaparecidas.

La mediación internacional liderada por Estados Unidos, Egipto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos está estancada, reconoció la semana pasada el emisario estadounidense Massad Boulos.

Los combates entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) se intensificaron el año pasado con un mayor uso de drones de largo alcance y bombardeos que alcanzaron "escuelas, hospitales y lugares de culto" en zonas pobladas, lamentó en Ginebra el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

El año 2025 registró "un aumento de más de dos veces y medio el número de civiles muertos en comparación con el año anterior", sin contar a los desaparecidos ni los cuerpos sin identificar, declaró.

"Esta guerra es sucia, sangrienta y absurda", afirmó Volker Türk. Responsabilizó a ambos bandos, que hasta ahora rechazan cualquier tregua, y a los "patrocinadores extranjeros que alimentan por codicia un conflicto de alta tecnología".

Las atrocidades cometidas por el ejército y los grupos paramilitares incluyen violencia sexual, ejecuciones sumarias y detenciones arbitrarias, detalló.

Emiratos Árabes Unidos ha sido acusado de proporcionar hombres y armas a las Fuerzas de Apoyo Rápido. El gobierno emiratí lo niega.

El ejército sudanés ha utilizado drones proporcionados por Irán.

Sudán figura entre los países más pobres del mundo, pero dispone de un subsuelo rico en oro y petróleo, tierras fértiles irrigadas por el Nilo y sus afluentes y más de 800 km de costa marítima.