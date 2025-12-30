Entre los productos más solicitados se encuentran las pirotécnicas de bajo costo, como las de 19 tiros, además de opciones tradicionales como rieles, volcanes y cajas pequeñas de 16 disparos.

Ciudad de Panamá, Panamá/A pocos días de despedir el año y dar la bienvenida a uno nuevo, decenas de panameños recorren los distintos puestos de venta de pirotecnia en busca de los juegos más vistosos y coloridos para iluminar el cielo cuando el reloj marque las 00:00 del 1 de enero.