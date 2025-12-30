Juegos sin sonido, entre las pirotecnias más buscadas por los panameños para recibir el Año Nuevo
Entre los productos más solicitados se encuentran las pirotécnicas de bajo costo, como las de 19 tiros, además de opciones tradicionales como rieles, volcanes y cajas pequeñas de 16 disparos.
Ciudad de Panamá, Panamá/A pocos días de despedir el año y dar la bienvenida a uno nuevo, decenas de panameños recorren los distintos puestos de venta de pirotecnia en busca de los juegos más vistosos y coloridos para iluminar el cielo cuando el reloj marque las 00:00 del 1 de enero.