Incendio en un caserón en Sabanitas de Colón deja dos familias afectadas

Las causas del incendio se encuentran bajo investigación, y las autoridades han reiterado la importancia de las medidas de seguridad para prevenir este tipo de incidentes

Colón/Un incendio se registró la mañana de este lunes en el corregimiento de Sabanitas, provincia de Colón, afectando a por lo menos dos familias. El siniestro ocurrió en un viejo caserón ubicado en la vía principal que conduce hacia barriadas como Santa Rita, Nuevo Colón e Irving Saladino.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá respondió rápidamente a la emergencia con al menos dos camiones para controlar las llamas. Aunque la parte superior de la estructura, que cuenta con cuatro apartamentos, estaba deshabitada, las familias afectadas residían en la planta baja del inmueble. Afortunadamente, han sido evacuadas y están siendo atendidas por las autoridades.

El personal de los bomberos continúa las labores para sofocar el fuego de manera completo. Las causas del incendio se encuentran bajo investigación, y las autoridades han reiterado la importancia de las medidas de seguridad para prevenir este tipo de incidentes.

