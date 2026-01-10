Barcelona vs Real Madrid: Final Supercopa de España, Hansi Flick desafía a Kylian Mbappé

En el último año y medio, desde que el preparador alemán tomó las riendas del Barça , ambos equipos se han enfrentado en cinco ocasiones.

Yedá, Arabia Saudita/El técnico del Barcelona, Hansi Flick, reivindicó este sábado sus victorias contra el Real Madrid de Kylian Mbappé, quien podría jugar el domingo la final de la Supercopa en Yedá, Arabia Saudita, pese a sus molestias por un esguince de rodilla.

"¿Cuántos Clásicos hemos jugado contra Mbappé? ¿Y cuántos hemos perdido? Hemos perdido uno", afirmó Flick en rueda de prensa previa al choque contra su eterno rival.

En el último año y medio, desde que el preparador alemán tomó las riendas del Barça, ambos equipos se han enfrentado en cinco ocasiones, con un balance de cuatro triunfos para los catalanes y una derrota.

"Sé que Mbappé es un jugador fantástico y que es fenomenal cuando tiene espacio a la espalda de la defensa. Adaptaremos algunas cosas, como siempre hacemos. Pero no especialmente por Mbappé. Nos centramos en nuestra filosofía, en nuestras ideas", añadió.

Flick continuó con sus elogios al francés, que no disputó la semifinal contra el Atlético el pasado jueves por un esguince de rodilla, pero que viajó posteriormente a Yedá para disputar la final: "Mbappé es el mejor delantero en la actualidad, marca un montón de goles y es un clase mundial".

El entrenador germano descartó la etiqueta de favorito tras ganar 5-0 al Athletic Bilbao en semifinales el miércoles. "Una final es una final. Y contra el Real Madrid, un Clásico, es lo que todos queremos ver. Tenemos que dar nuestra mejor versión para ganar", aseguró.

Pese a reconocer la calidad del rival, Flick insistió en que su equipo debe ser fiel a su estilo: "Lo importante es cómo jugamos nosotros. Queremos ganar un título contra el Real Madrid, y no hay más motivación que esta".

El técnico dejó en el aire si Lamine Yamal podría salir como titular después de que el atacante español fuera suplente en semifinales debido a unos problemas estomacales.

"Puede empezar. Todos están listos para salir de inicio o ser suplentes", respondió Flick.

Mbappé se unirá al Real Madrid para la final de la Supercopa, dice Xabi Alonso

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, dijo este jueves que el astro francés Kylian Mbappé se unirá a la delegación madridista que disputará la final del domingo contra el FC Barcelona en Arabia Saudita.

Las declaraciones del timonel blanco fueron dadas después de que su equipo venciera 2-1 al Atlético de Madrid en la semifinal del torneo este jueves en Yedá.

"Mbappé viajará mañana (viernes), y el partido será diferente al de esta noche. Se encuentra mucho mejor, hoy se ha entrenado y sus sensaciones son buenas", afirmó el orientador en rueda de prensa.

"Tendrá las mismas opciones de jugar el domingo que todos los demás jugadores que forman parte del grupo", agregó.

El técnico vasco había asegurado la víspera que Mbappé, con un golpe en la rodilla izquierda y ausente del grupo oficial anunciado por el club para disputar la Supercopa, llegaba justo para ocupar su lugar en la semifinal ganada este jueves contra el Atlético.

El capitán de los Bleus podría entrar en juego en función del desarrollo del partido, como hizo la temporada pasada en la final de la Copa del Rey, perdida en la prórroga ante el Barça por 3-2.

Mbappé es el goleador esta temporada del gigante español con 18 goles en liga y nueve en la Liga de Campeones de Europa.