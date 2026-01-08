Supercopa de España resultado: Real Madrid avanzó a la final y enfrentará al Barcelona

En Jeddah, Arabia Saudita se jugará el clásico en la final de la Supercopa de España.

Yedá, Arabia Saudita/Sin su estrella Kylian Mbappé, lesionado de la rodilla izquierda, el Real Madrid disputará el domingo la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en Yedá, Arabia Saudita, tras ganar este jueves por 2-1 al Atlético.

El uruguayo Federico Valverde (2') adelantó al equipo blanco al inicio del choque, y el brasileño Rodrygo (55') amplió la diferencia, que luego contrarrestó el noruego Alexander Sorloth (58').

Pese a la insistencia de los colchoneros, que se impusieron a sus rivales en LaLiga por 5-2, la victoria acabó cayendo a favor de los merengues.

El Clásico se reeditará después de que el año pasado se lo llevara el Barça, también en Arabia Saudita, un país que desembolsa cada temporada varias decenas de millones de euros para acoger la competición.

Estadísticas del partido

El Atlético Madrid generó más peligro en ataque con 2.26 goles esperados (xG) frente a 1.15 del Real Madrid, además de dominar la posesión de balón con 55% contra el 45% de su rival. Los colchoneros también intentaron mucho más: 22 tiros totales frente a 8 de los merengues, con 6 disparos a portería cada uno. En cuanto a grandes ocasiones, ambos equipos tuvieron 3.

En acciones a balón parado, el Atlético consiguió 9 saques de esquina, mientras que el Real Madrid apenas sumó 1. En el apartado disciplinario, el Atlético no recibió tarjetas amarillas, mientras que el Madrid vio 1.

Detalle ofensivo

El Atlético registró 10 tiros fuera, 6 bloqueados, y 15 disparos dentro del área, contra 6 del Madrid. También probó con 7 tiros desde fuera del área, mientras que los blancos solo tuvieron 2. Los rojiblancos estrellaron un balón en el poste, mientras que el Madrid no lo hizo. Además, el Atlético logró 1 gol de cabeza.

En toques en el área rival, el Atlético acumuló 37, frente a 16 del Real Madrid. Ambos equipos tuvieron 3 grandes ocasiones. En pases filtrados, el Atlético completó 1, mientras que el Madrid no logró ninguno. Ambos quedaron igualados en 2 fueras de juego y 7 tiros libres cada uno.

Construcción de juego

El Atlético completó 468 de 537 pases (87%), mientras que el Real Madrid acertó 383 de 455 (84%). En pases largos, los rojiblancos tuvieron un 56% de efectividad (15/27) y el Madrid un 58% (38/66). En el último tercio, el Atlético alcanzó un 80% (162/203) y el Madrid un 74% (81/110). En centros, el Atlético acertó 24% (8/33) y el Madrid apenas 20% (2/10). En asistencias esperadas (xA), el Atlético sumó 2.20, mientras que el Madrid solo 0.36.

Defensa

Ambos equipos cometieron 7 faltas. El Atlético ganó el 79% de sus entradas (15/19), mientras que el Madrid solo el 43% (6/14). En duelos, los colchoneros se impusieron en 48, frente a 35 de los merengues. El Atlético realizó 18 despejes y 10 intercepciones, mientras que el Madrid tuvo 29 despejes y 11 intercepciones. Ambos equipos cometieron 2 errores que terminaron en disparo, pero ninguno derivó en gol.

Portería

El Atlético registró 2 atajadas, mientras que el Real Madrid hizo 5. En goles evitados, el Atlético tuvo un balance negativo de -1.13, mientras que el Madrid logró 0.79. En cuanto a goles esperados en tiros a portería (xGOT faced), el Atlético recibió 0.87, mientras que el Madrid enfrentó 1.79.