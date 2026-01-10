Trabajos de mantenimiento dejarán sin energía eléctrica a varias zonas de la capital y Panamá Oeste este sábado

Uno de los trabajos se realizará en la red de media tensión en la Avenida Los Fundadores y la calle 78 Este, en el corregimiento de San Francisco, donde el servicio eléctrico será suspendido desde las 10:15 a.m. hasta las 6:15 p.m.

Panamá Oeste y Panamá/Diversos sectores de la ciudad de Panamá y la provincia de Panamá Oeste enfrentarán interrupciones en el suministro eléctrico este sábado 10 de enero, debido a trabajos de mantenimiento programados por la empresa distribuidora Naturgy.

De igual forma, se ejecutarán trabajos de mantenimiento en la red eléctrica en el corregimiento de Ancón, específicamente en la Avenida Juan Pablo II, que impactarán áreas como el Parque Metropolitano, la avenida Ascanio Villalaz, Llanos de Curundú, el Club Ecuestre Metropolitano y zonas aledañas. En este sector, la interrupción del servicio está prevista desde las 5:30 a.m. hasta las 11:30 a.m.

Finalmente, en la provincia de Panamá Oeste, se realizarán labores de mantenimiento en la red eléctrica de Playa Leona, en el distrito de La Chorrera, donde el suministro será interrumpido entre las 9:30 a.m. y la 1:30 p.m.

Las autoridades recomiendan a los residentes y comercios de las áreas afectadas tomar las previsiones necesarias durante los horarios establecidos, mientras se desarrollan estos trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.