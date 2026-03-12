Béisbol Mayor 2026| Darién: Las 'Harpías' lo apuestan todo por alcanzar la gloria en el campeonato nacional

Herrera vs Panamá Oeste juego del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 el viernes 13 de marzo desde las 7:00 pm EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Las 'Águilas Harpías' del Darién vienen por la revancha, en los últimos años han dejado un buen sabor de boca, pero falta concretar y mejorar algunas cosas, camino a lo que podría ser su presencia en una Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa Cerveza Atlas.

Inspirados en su manager, el ex Grandes Ligas, Carlos César Maldonado, Darién presenta un tremendo staff de lanzadores, donde su as de la rotación Luis Ramos, tendrá el apoyo del dominicano Jorge Bautista (por segundo año) y de otros brazos de alto perfil como los derechos Alexis Saldaña y Jacob López.

El pitcheo será uno de sus pilares, pero la ofensiva puede darle mucha personalidad al equipo de Darién. Carlos Mosquera y Jean Carrillo serán de los bates con más profundidad en los jardines, además hay que destacar la presencia del infielder Edward Romero y el jardinero de calidad Ricardo Tivey.

El equipo será nuevamente respaldado por su afición, dentro y fuera de los rincones del Estadio de Metetí siempre se levantará su voz, para apoyar a sus peloteros u darles el ánimo que se necesita.

Darién ha batallado con paso firme, el nombre de la provincia sigue creciendo en el tema del béisbol, los resultados están por llegar. 'Águilas Harpías': Vuelen alto.

Información de Fedebeis

