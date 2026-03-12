Trabajador muere tras recibir descarga eléctrica en obra del Cuarto Puente sobre el Canal

Durante el incidente, parte del camión que transportaba el material también registró un conato de incendio.

Ciudad de Panamá/Un trabajador murió la tarde de este jueves mientras realizaba labores en la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, en un área cercana a Howard, luego de recibir una descarga eléctrica durante su jornada laboral.

De acuerdo con información preliminar, el hombre, cuya edad oscilaría entre los 30 y 33 años, operaba una pequeña grúa utilizada para descargar materiales y equipos que llegan al punto de la obra. En ese momento, se encontraba descargando unos tubos cuando, aparentemente, el equipo que manejaba hizo contacto con parte de un tendido eléctrico.

El contacto provocó una fuerte descarga eléctrica que le ocasionó la muerte en el sitio.

Durante el incidente, parte del camión que transportaba el material también registró un conato de incendio. Compañeros del trabajador acudieron de inmediato para brindarle ayuda mientras se activaban los protocolos de emergencia.

Según relataron trabajadores del área, personal médico que se encontraba en el proyecto acudió rápidamente para brindarle las primeras atenciones; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el trabajador falleció en el lugar.

Tras lo ocurrido, el Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal emitió un comunicado en el que lamentó profundamente el fallecimiento del colaborador, quien prestaba servicios de operación de equipo pesado en el lado oeste del proyecto.

La empresa informó que, una vez ocurrido el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y asistencia médica en el sitio. No obstante, el trabajador perdió la vida.

Asimismo, el consorcio indicó que se iniciaron los procedimientos internos correspondientes para verificar lo ocurrido y que se brindará la información necesaria a las autoridades competentes, quienes también adelantarán las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Con información de Meredith Serracín