Paro parcial en el Cuarto Puente convocado por el Suntracs; consorcio asegura cumplimiento de las normativas

Panamá/Un paro de labores convocado por obreros agremiados al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) mantiene suspendido de forma parcial el proyecto del cuarto puente sobre el canal de Panamá, desde hoy lunes.

Ante esta situación, el Consorcio Panamá Cuarto Puente emitió un comunicado en el que informa que sus operaciones se desarrollan dentro del marco legal y en cumplimiento de la nueva convención colectiva firmada en enero pasado junto a la Cámara Panameña de la Construcción (Capac).

En consorcio sostiene que la gestión de las cuotas laborales se realiza conforme a la normativa aplicable, “reconociendo a aquellas organizaciones que cuenten con sus afiliados debidamente acreditados y certificados ante las autoridades competentes”.

Hacen un llamado a los trabajadores en paro a mantener el diálogo y a retomar las labores para dar continuidad al proyecto.

Funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) se encuentran también en el sitio para dar seguimiento.

Según el último reporte del Ministerio de Obras Públicas, en noviembre de 2025, la obra alcanzaba más del 27 % de avance.