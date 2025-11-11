Anuncian medidas operativas en el aeropuerto de Albrook por construcción del cuarto puente sobre el Canal

Se limitarán las operaciones para aeronaves de ciertas envergaduras durante el horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Ciudad de Panamá/La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) anunció que, a partir de la próxima semana, se implementarán ajustes en las operaciones del aeropuerto Marcos A. Gelabert, en Albrook, debido al inicio de las labores de construcción del cuarto puente sobre el canal de Panamá.

De acuerdo con Rafael Bárcenas, director general de la AAC, los trabajos requerirán la instalación de grúas y otras estructuras cerca de la trayectoria de la pista 01, lo que ocasionará restricciones temporales en las maniobras de aterrizaje y despegue.

“Las labores tendrán, en su momento, algunas obstrucciones o grúas que serán posicionadas cerca de la trayectoria de la pista 01 del aeropuerto de Albrook. Posiblemente tengamos despegues solamente por la pista 01 y aterrizajes únicamente en la pista 19, además de algunas limitaciones tanto en despegues como aterrizajes”, explicó Bárcenas.

El funcionario añadió que, como parte de las medidas preventivas, se limitarán las operaciones para aeronaves de ciertas envergaduras durante el horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras duren las labores de construcción en el área.

La AAC informó que estas acciones buscan garantizar la seguridad aérea y la coordinación efectiva entre las obras del puente y las operaciones aeroportuarias, exhortando a los usuarios y operadores a mantenerse atentos a los avisos oficiales.