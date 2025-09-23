Cuarto puente: Concejo Municipal autoriza trabajos 24/7 pese a quejas por ruido en Balboa

Panamá/El Consejo Municipal de Panamá autorizó de manera excepcional y temporal que el proyecto de diseño y construcción del cuarto puente sobre el canal de Panamá opere en horario extendido, permitiendo trabajos las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluidos feriados, días de fiesta nacional y de duelo.

Autorizar en forma excepcional y temporal que el Proyecto de Diseño y Construcción del cuarto puente sobre el canal de Panamá opere en horario extendido, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluyendo días feriados, días de fiesta nacional y días de duelo nacional", se lee en la parte resolutiva del acuerdo firmado por el presidente del Concejo Municipal, Senén Mosquera.

Añade que "la autorización estará condicionada al estricto cumplimiento por parte del contratista de todas las medidas de mitigación y control de ruido y molestias a la comunidad, conforme a las normativas vigentes y a supervisión municipal".

El Acuerdo 240, aprobado en agosto, fue publicado hoy en la Gaceta Oficial No. 30371-B, que es cuando empieza a regir.

La decisión, sustentada en el carácter estratégico y de interés nacional de la obra, busca agilizar el avance de este megaproyecto de infraestructura que conectará el este y el oeste de la ciudad de Panamá, descongestionando el tráfico del actual Puente de las Américas.

Sin embargo, la medida se produce en medio de un creciente malestar de los moradores de Balboa, quienes han denunciado el exceso de ruido nocturno proveniente de la construcción. Los afectados aseguran que la supuesta violación de acuerdos previos —que limitaban los horarios de trabajo para evitar afectaciones— está generando problemas de salud en la comunidad.

Entre los principales afectados se encuentran adultos mayores, recién nacidos y personas encamadas, quienes sufren los efectos del ruido constante de martillazos y maquinaria pesada durante la noche. Vecinos han señalado que padecen trastornos del sueño y han exigido que las autoridades revisen el cumplimiento de las normas ambientales y comunitarias.

El acuerdo establece que la autorización tendrá una vigencia inicial de dos meses, prorrogables, y que el cumplimiento de las medidas estará bajo la supervisión de la Dirección de Obras y Construcciones Municipales, en coordinación con la Policía Nacional y otras autoridades competentes.