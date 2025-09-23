Ciclovía de El Chorro de La Chorrera bajo investigación por presunto peculado

Panamá Oeste/La Fiscalía Anticorrupción del distrito de La Chorrera realizó una inspección ocular en compañía de peritos de Planimetría Forense del Instituto de Medicina Legal, como parte de una investigación por un delito contra la administración pública.

El caso está relacionado con la construcción de una ciclovía en el corregimiento de Barrio Colón, en la vía que conduce al centro turístico El Chorro de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste.

La investigación fue abierta el 24 de mayo de 2024, tras denuncias por la supuesta comisión de un delito de peculado en perjuicio del Municipio de La Chorrera. De acuerdo con las pesquisas preliminares, la obra no habría contado con la debida planificación ni con las especificaciones técnicas requeridas, lo que habría derivado en un posible mal uso de fondos de descentralización y una lesión económica al Estado estimada en $118,149.40.

En 2024, la Alcaldía de La Chorrera informó que la primera etapa de la ciclovía tendría 800 metros de longitud y fue financiada con recursos de descentralización. Sin embargo, desde su construcción, la obra fue blanco de críticas de residentes y vecinos por su diseño y por no conectar efectivamente con el área turística a la que estaba destinada. Para ese entonces, el representante de Barrio Colón era Leopoldo Lee.

El pasado 15 de septiembre, en una audiencia de control de garantías en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá Oeste, no se le imputó cargos.

En la diligencia, la Fiscalía solicitó la imputación de cargos por una supuesta afectación económica al Estado que superaría los $9,000. Sin embargo, el juez de garantías desestimó la solicitud y no imputó cargos contra Lee, según confirmó su defensa.

El abogado Ricardo Jaramillo, representante legal de Lee, explicó que la fiscalía deberá recopilar información adicional y valorar la documentación ya presentada por la defensa: “La fiscalía tiene que recabar información y documentación que nosotros como defensa hemos aportado para que sea evaluado y cumplir con el debido proceso de las notas de comunicación a las que se le dio respuesta a la Contraloría y se haga un informe concluyente”, señaló.