No imputan cargos al exrepresentante de Barrio Colón, Leopoldo Lee, en audiencia en La Chorrera

La Chorrera, Panamá Oeste/El exrepresentante del corregimiento de Barrio Colón, en el distrito de La Chorrera, Leopoldo Lee, acudió la mañana de este lunes 15 de septiembre a una audiencia de control de garantías en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá Oeste.

En la diligencia, la Fiscalía solicitó la imputación de cargos por una supuesta afectación económica al Estado que superaría los $9,000. Sin embargo, el juez de garantías desestimó la solicitud y no imputó cargos contra Lee, según confirmó su defensa.

El abogado Ricardo Jaramillo, representante legal de Lee, explicó que la fiscalía deberá recopilar información adicional y valorar la documentación ya presentada por la defensa: “La fiscalía tiene que recabar información y documentación que nosotros como defensa hemos aportado para que sea evaluado y cumplir con el debido proceso de las notas de comunicación a las que se le dio respuesta a la Contraloría y se haga un informe concluyente”, señaló.

En la misma audiencia también se pretendía imputar cargos al extesorero de la Junta Comunal de Barrio Colón. Tanto Lee como el extesorero ocuparon cargos públicos durante el periodo 2019-2024.

Las investigaciones por este caso se mantienen abiertas. En esta provincia, más de seis exrepresentantes de corregimientos de La Chorrera, Capira, Chame y Arraiján del periodo 2019-2024 han enfrentado audiencias por presuntos malos manejos de fondos públicos.

Con información de Yiniva Caballero