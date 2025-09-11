Aprehenden a un representante y dos extesoreros por peculado

Aprehenden a representante y extesoreros por peculado
Aprehenden a representante y extesoreros por peculado / TVN Noticias

La Fiscalía Anticorrupción aprehendió a un representante y dos extesoreros, por presunto peculado dentro del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS), en operativos realizados en Panamá Oeste y Bocas del Toro, que revelan una lesión patrimonial al Estado superior a 1.5 millones de dólares.

Las diligencias de allanamiento y registro se realizaron en Panamá Oeste, Coclé y Bocas del Toro. En dos de estas provincias se dio con la captura de un representante y dos extesoreros, además de la recolección de indicios vinculados al caso.

En La Chorrera, Panamá Oeste, fueron aprehendidos el actual representante del corregimiento de Arosemena, Mario Jaén, y el extesorero de la comunidad, ambos investigados por el mal manejo de fondos asignados a la junta comunal, lo que habría causado una lesión patrimonial de B/.671,926.83.

Mientras tanto, en Bocas del Toro se detuvo al extesorero de Tolé, requerido por delito de peculado que generó una afectación al Estado de B/.880,000.

Las investigaciones iniciaron tras denuncias presentadas por la Autoridad Nacional de Descentralización, que alertó sobre irregularidades en el manejo de recursos del PDIS.

Temas relacionados

la chorrera detenidos lesión patrimonial
Si te lo perdiste
Lo último
stats