Aprehenden a un representante y dos extesoreros por peculado

La Fiscalía Anticorrupción aprehendió a un representante y dos extesoreros, por presunto peculado dentro del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS), en operativos realizados en Panamá Oeste y Bocas del Toro, que revelan una lesión patrimonial al Estado superior a 1.5 millones de dólares.

Las diligencias de allanamiento y registro se realizaron en Panamá Oeste, Coclé y Bocas del Toro. En dos de estas provincias se dio con la captura de un representante y dos extesoreros, además de la recolección de indicios vinculados al caso.

En La Chorrera, Panamá Oeste, fueron aprehendidos el actual representante del corregimiento de Arosemena, Mario Jaén, y el extesorero de la comunidad, ambos investigados por el mal manejo de fondos asignados a la junta comunal, lo que habría causado una lesión patrimonial de B/.671,926.83.

Mientras tanto, en Bocas del Toro se detuvo al extesorero de Tolé, requerido por delito de peculado que generó una afectación al Estado de B/.880,000.

Las investigaciones iniciaron tras denuncias presentadas por la Autoridad Nacional de Descentralización, que alertó sobre irregularidades en el manejo de recursos del PDIS.