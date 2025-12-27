Decomisan 622 paquetes de droga y aprehenden a cuatro personas al sur de Punta Coco

Por este hecho, fueron aprehendidos cuatro tripulantes: un ciudadano panameño, un nicaragüense y dos personas que presuntamente son de nacionalidad colombiana .

Ciudad de Panamá, Panamá/La Sección de Atención Primaria de las Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas, en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), logró el decomiso de 622 paquetes de presunta sustancia ilícita durante un operativo de patrullaje e investigación marítima al sur de Punta Coco.

La acción se desarrolló como parte de los controles permanentes que realizan las autoridades para combatir el narcotráfico en aguas jurisdiccionales, donde fue interceptada una embarcación sospechosa. Tras la verificación correspondiente, se ubicó la presunta droga a bordo del navío.

Por este hecho, fueron aprehendidos cuatro tripulantes: un ciudadano panameño, un nicaragüense y dos personas que presuntamente son de nacionalidad colombiana.

Los detenidos, junto con la embarcación y el cargamento decomisado, fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Puedes leer: Naufragio en la Costa Arriba de Colón deja un muerto y 34 personas rescatadas