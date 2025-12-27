Naufragio en la Costa Arriba de Colón deja un muerto y 34 personas rescatadas

Producto de los fuertes golpes y quemaduras por el derrame de combustible, algunas personas fueron trasladadas a centros de salud de la Costa Arriba.

Costa Arriba de Colón/Al menos una persona fallecida y 34 rescatadas fue el saldo de un nafragio ocurrido la tarde de este sábado 27 de diciembre, en la Costa Arriba de Colón, en el sector de Palmira y Playa Chiquita

Según información preliminar, en la embarcación iban a bordo 35 personas, 33 migrantes y dos capitanes de nacionalidad panameña.

Más temprano, el Servicio Nacional Aeronaval informó que atendían el reporte de una embarcación por naufragio en la Costa Arriba de Colón. Las acciones se desarrollaron en conjunto con la Autoridad Marítima de Panamá.

El hecho se dio cerca de la comunidad de Chocosama.

Producto de los fuertes golpes y quemaduras por el derrame de combustible, algunas personas fueron trasladadas a centros de salud de la Costa Arriba.

Diferentes estamentos de seguridad acudieron al lugar. Las autoridades correspondientes serán las encargadas de las investigaciones por este incidente.

Puedes leer:

Información de Néstor Delgado