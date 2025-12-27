Detención provisional para joven de 24 años vinculado a dos homicidios en Colón

La decisión fue adoptada luego de que la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala presentara los elementos que relacionan al imputado con dos homicidios registrados durante este 2025 en la Costa Atlántica.

Colón/Un hombre de 24 años fue sometido a la medida cautelar de detención provisional por el delito de homicidio doloso agravado, tras ser vinculado a dos investigaciones por hechos violentos ocurridos en la provincia de Colón.

La decisión fue adoptada luego de que la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala presentara los elementos que relacionan al imputado con dos homicidios registrados durante este 2025 en la Costa Atlántica.

Durante las audiencias correspondientes, la Fiscalía solicitó la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación, peticiones que fueron admitidas por el Juzgado de Garantías, dando paso a la imposición de la medida cautelar más severa.

El primer caso ocurrió el 11 de mayo, en Calle 2, entre las avenidas Amador Guerrero y Herrera, en el corregimiento de Barrio Norte, ciudad de Colón. De acuerdo con la investigación, el imputado, junto a otras personas y utilizando armas de fuego, realizó disparos contra la víctima, provocándole heridas que le causaron la muerte.

El segundo hecho se registró la tarde del 3 de diciembre, en Calle 3 y 4 de la avenida Herrera, también en el corregimiento de Barrio Norte. En este suceso, el investigado habría participado junto a otras personas en múltiples detonaciones, que derivaron en la muerte de un hombre.

Las autoridades judiciales mantienen ambos casos en etapa de investigación, mientras el imputado permanece bajo detención provisional, como parte del proceso penal en su contra.