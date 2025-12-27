Joven de 19 años queda detenido por violencia doméstica contra su padre y hermana en Veraguas

Durante la audiencia de garantías, el tribunal legalizó la aprehensión, dio por válida la formulación de cargos presentada por el Ministerio Público y ordenó la medida cautelar de detención provisional, al considerar la gravedad de los hechos y el riesgo para las víctimas.

Mariato, Veraguas/Un joven de 19 años permanecerá bajo detención provisional tras ser imputado por violencia doméstica en el distrito de Mariato, provincia de Veraguas, en perjuicio de su padre, de 47 años, y su hermana, de 24 años.

Durante la audiencia de garantías, el tribunal legalizó la aprehensión, dio por válida la formulación de cargos presentada por el Ministerio Público y ordenó la medida cautelar, al considerar la gravedad de los hechos y el riesgo para las víctimas.

De acuerdo con los elementos recabados por la Personería Municipal de Mariato, los hechos ocurrieron en el sector de Palmilla, corregimiento de Llano Cativá, y se habrían venido registrando desde hace al menos un año, período en el que el imputado presuntamente mantenía amenazas constantes contra su padre biológico.

El 21 de diciembre, en horas de la tarde, el joven intentó agredir físicamente a su padre, situación que fue advertida por su hermana, quien intervino para evitar el ataque. En respuesta, el agresor la atacó físicamente y posteriormente se retiró del lugar.

Minutos después, el imputado regresó a la vivienda portando un arma blanca, presuntamente con la intención de agredir nuevamente a su padre. La situación fue controlada gracias a la intervención de varias personas, quienes lograron desarmarlo y evitar un hecho de mayor gravedad.

Las autoridades continúan con las investigaciones dentro del proceso penal por el delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil, en la modalidad de violencia doméstica física, psicológica y hostigamiento.