Condenan a 14 años de prisión a un hombre por el delito de pornografía infantil en La Chorrera

La Chorrera, Panamá Oeste/Un hombre de 43 años fue condenado a 14 años de prisión por el delito de pornografía infantil agravada, en perjuicio de la sociedad y de una menor de 16 años, tras un juicio en el que se acreditó su responsabilidad penal por hechos ocurridos en 2023, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

La condena se logró luego de que la Sección de Asistencia a Juicio de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste presentara pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales que demostraron la comisión del delito y la vinculación directa del acusado. El Tribunal de Juicio emitió un veredicto de culpabilidad de forma unánime.

Además de la pena principal, el Tribunal impuso como sanción accesoria la inhabilitación, por siete años una vez cumplida la condena, para ejercer cargos, oficios o profesiones en parques parvularios, centros escolares, centros deportivos o cualquier espacio donde se agrupen regularmente menores de edad para actividades de desarrollo integral.

Igualmente, se ordenó su incorporación al Registro de Ofensores Sexuales en Panamá, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

La investigación inició tras un allanamiento y registro en una residencia ubicada en La Chorrera, donde las autoridades ubicaron al hoy condenado en posesión de un teléfono celular que contenía material de pornografía infantil. De acuerdo con las pesquisas, el individuo no solo almacenaba este contenido, sino que también lo difundía a través de internet.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar combatiendo los delitos sexuales contra menores de edad y exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la integridad de niños, niñas y adolescentes.