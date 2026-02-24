Juicio Odebrecht: Fiscalía apunta a exministros en sus alegatos pidiendo sus condenas por blanqueo de capitales

Por considerar que conocían y previeron razonablemente el delito de blanqueo de capitales, solicitaron condena para el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez ; el exministro de Vivienda, Carlos Duboy ; el uruguayo Juan Francisco Mutio ; el banquero Juan Antonio Niño ; el médico J aime Lasso ; Rodrigo Díaz Paredes ; y los abogados Jorge Alberto Rosas y Juan Carlos Rosas .

Ciudad de Panamá, Panamá/En el día 21 de la audiencia del juicio por el caso Odebrecht, las fiscales Jenisbeth Malek y Thalia Palacios continuaron con la sustentación de los alegatos del Ministerio Público. Durante su exposición solicitaron sentencia condenatoria para ocho personas por el delito de blanqueo de capitales y pidieron la absolución para tres.

Por considerar que conocían y previeron razonablemente el delito de blanqueo de capitales, solicitaron condena para el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez; el exministro de Vivienda, Carlos Duboy; el uruguayo Juan Francisco Mutio; el banquero Juan Antonio Niño; el médico Jaime Lasso; Rodrigo Díaz Paredes; y los abogados Jorge Alberto Rosas y Juan Carlos Rosas.

En contraste, el Ministerio Público pidió sentencia absolutoria a favor de Navin Bhakta, Michelle Lasso y Rosa Mary Molino, al estimar que no se acreditó que tuvieran dominio o conocimiento del hecho ilícito.

En estos dos días de alegatos, la Fiscalía ha solicitado en total condena para 13 acusados y la absolución para cinco personas.

Sobre Navin Bhakta y Federico Suárez

La fiscal Malek explicó, por ejemplo, que la responsabilidad financiera de Bhakta se alejaba del objeto del tribunal y citó que “como hemos venido observando desde el señalamiento que rinde Raúl De Saint Malo, lo expresado por Mauricio Cort y por Evelyn Vargas, se desprende que el dominio de las acciones Silver Wing para adquirir el helicóptero, para constituir la sociedad, para obtener los recursos ilícitos, no recaen en la persona de Navin Bhakta”

Añadió que “pero como nos tenemos que centrar en el dominio que pudo tener Bhakta sobre estas acciones ilícitas, definitivamente el indicio de justificación no permite hasta este momento indicarle que el señor Navin pudiera prever razonablemente”.

En relación con el exministro Federico Suárez, la fiscal indicó que sí conocía el hecho ilícito. Señaló que la “razón por la cual consideramos que ha quedado acreditado que el señor Federico Suárez recibió y convirtió dineros previendo razonablemente que procedían de actos de sobornos, de actividades relacionadas con el peculado, con el objeto de ocultar su origen ilícito, razón por la cual nosotros le vamos a solicitar una sentencia condenatoria como autor de la conducta descrita en el artículo 254 del Código Penal: blanqueo de capitales”.

Sobre Juan Antonio Niño y Carlos Duboy

Respecto al banquero Juan Antonio Niño, indicó que quedó acreditado que “transfirió dinero usando las cuentas de Capital Holding Ventures, previendo razonablemente que procedían de actividades ilícitas de sobornos, peculado internacional, con el objeto de disimular la procedencia del origen ilícito. Le vamos a solicitar que emita esa sentencia en calidad de autor”.

La fiscal Palacios sostuvo que el exministro Carlos Duboy “actuó voluntariamente, tenía dominio del hecho, tenía conocimiento de que no podía recibir el dinero de esa forma, si es que su justificación sigue siendo de campaña política, y de allí que el Ministerio Público dice sentencia condenatoria como autor del delito contra el orden económico, en su modalidad de blanqueo de capitales”

En cuanto a Michelle Lasso, la Fiscalía indicó que no controlaba las operaciones que se llevaban a cabo dentro de las sociedades de su padre que recibieron dinero de la denominada Caja 2 de Odebrecht.

Sobre Rodrigo Díaz Paredes, se planteó que no era una persona cualquiera, sino un profesional con amplio conocimiento no solo en casas de valores y operaciones bursátiles, sino también en banca. La fiscal cuestionó: “Con todos estos conocimientos debía prever que estos fondos que estaba recibiendo eran porque sabía que el dinero venía de procedencia ilícita. ¿Por qué, si ese dinero lo estaba recibiendo para inversión, tenía que triangular?”. En ese sentido, solicitó sentencia condenatoria en calidad de autor.

Sobre Jorge Alberto Rosas y Juan Carlos Rosas: en el caso de los abogados Jorge Alberto Rosas y Juan Carlos Rosas, el Ministerio Público sostuvo que ambos tenían conocimiento del origen ilícito de los fondos que recibieron de Odebrecht.

La audiencia continuará mañana a la 1:30 p.m., cuando se espera que la Fiscalía concluya su presentación de alegatos.