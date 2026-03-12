Finaliza Juicio del caso Patrimonio Histórico: Jueza se acoge al tiempo que le da la ley para dictar sentencia

En la fase de alegatos finales el Ministerio Público pidió condena para el exministro de Obras Públicas, José Federico Suárez y Marcelo de la Rosa.

La jueza primera liquidadora de causas penales, Águeda Rentería, se acogió al plazo que le da la ley para dar a conocer su decisión sobre la culpabilidad o no de las siete personas acusadas del peculado de más de $100 millones en los proyectos Patrimonio Histórico y la ampliación de la avenida Domingo Díaz.

En la fase de alegatos finales el Ministerio Público pidió condena para el exministro de Obras Públicas, José Federico Suárez y Marcelo de la Rosa, este último fungía como representante legal en Panamá de la consultora internacional Louis Berger, encargada de consultorías técnicas y estimaciones de costos de los proyectos, además de brindar asesoría a la comisión encargada del proceso de licitación.

Para el resto de los imputados —María González, León Halphen, Héctor Castillo, Juan Manuel Vásquez y Sergio del Sour— la Fiscalía pidió un fallo absolutorio. En relación con estas personas, la jueza Rentería ordenó de oficio el levantamiento de las medidas cautelares que mantenían en el proceso.

La abogada Abril Arosemena, defensa de Juan Manuel Vásquez, indicó que durante el juicio la Fiscalía reconoció que la comisión evaluadora de los proyectos actuó conforme a la normativa y que sus integrantes no tenían acceso a los costos finales de las obras licitadas.

El proceso, que acumuló dos investigaciones, busca establecer responsabilidades penales por una presunta lesión patrimonial en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas, basado en los informes de auditoría de la Contraloría General de la República, que asciende a $51.4 millones en el caso Patrimonio Histórico y $47.3 millones en el proyecto de la avenida Domingo Díaz.

Según la teoría de la Fiscalía Anticorrupción, los supuestos sobrecostos de ambos proyectos habrían sido incluidos antes de la adjudicación de los contratos.