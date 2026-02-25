Presidente Mulino sanciona la Ley 509 que modifica la norma orgánica de Pandeportes

La sanción presidencial se produjo luego de que la Asamblea Nacional acogiera las objeciones parciales formuladas por el Órgano Ejecutivo al Proyecto de Ley 100 de 2024, aprobado inicialmente por el Legislativo en septiembre de 2025.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este martes la Ley 509, que adiciona un nuevo capítulo a la Ley 16 de 1995, norma que reorganiza el Instituto Nacional de Deportes (Pandeportes), e introduce otras disposiciones complementarias.

La sanción presidencial se produjo luego de que la Asamblea Nacional acogiera las objeciones parciales formuladas por el Órgano Ejecutivo al Proyecto de Ley 100 de 2024, aprobado inicialmente por el Legislativo en septiembre de 2025.

El Ejecutivo objetó por inexequibles los artículos 31-M y 31-N, y por inconvenientes los artículos 31-B y 31-F. En el documento remitido en octubre de 2025, se advirtió que el artículo 31-M y el numeral 5 del artículo 31-N establecían compromisos de gasto público sin precisar la fuente de financiamiento ni acreditar disponibilidad presupuestaria, lo que contravenía disposiciones constitucionales en materia fiscal.

En cuanto a los artículos 31-B y 31-F, el Ejecutivo argumentó que generaban una duplicidad funcional y programática en relación con el Texto Único de la Ley 16 de 1995 y con la Ley 50 de 2007, modificada por la Ley 9 de 2011, que también regula aspectos vinculados a la estructura y funciones de Pandeportes.

Tras el análisis de las objeciones, la Asamblea Nacional sometió nuevamente la iniciativa a debate en el Pleno, incorporando las modificaciones correspondientes. El proyecto fue aprobado en tercer debate el pasado 6 de enero de 2026.

Con la aprobación de la Ley 509, el Legislativo acogió las objeciones por inexequibilidad e inconveniencia y ajustó la redacción de los cuatro artículos señalados, permitiendo así su sanción definitiva y entrada en vigencia conforme al trámite constitucional.