Mulino: Panamá se prepara para revisión de octubre sobre listas de la UE; se mantiene restricción a empresas europeas

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, señaló a través de sus redes sociales que el Gobierno anticipaba que Panamá no saldría de la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal de la Unión Europea en esta revisión, y que por ello el equipo de trabajo se encuentra preparado para la próxima evaluación programada para octubre.

"Aunque sabíamos que en esta revisión de la UE no se saldría de la lista y nos preparamos para la revisión de octubre", expresó el mandatario en su mensaje publicado en la plataforma X.

Esta declaración del presidente Mulino complementa lo informado previamente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que confirmó la permanencia de Panamá en el listado tras la actualización anunciada por el bloque europeo. Las autoridades nacionales indicaron que esta situación era tal como se anticipaba y forma parte del proceso regular de revisiones que realiza la Unión Europea conforme a sus procedimientos internos.

El MEF informó, mediante un comunicado emitido este 16 de febrero de 2026, que el Gobierno mantiene un diálogo continuo tanto con los actores nacionales como con las autoridades europeas. Durante este proceso, el país sigue fortaleciendo su marco de transparencia fiscal y cooperación internacional para cumplir con los estándares requeridos por los organismos internacionales. El Ministerio expresó su confianza en que los avances realizados a la fecha y los que se encuentran en curso permitirán la exclusión de Panamá de esta lista en futuras revisiones.

Mantiene restricciones

En otro aspecto, el presidente Mulino informó que mantiene la restricción de que ninguna empresa europea pueda licitar en proyectos nacionales de aquí en adelante. "Mantenemos la restricción de que ninguna empresa europea pueda licitar en nuestros proyectos de aquí en adelante. Así se lo he pedido a las distintas entidades", precisó el mandatario en su publicación.

Esta restricción aplica para todos los proyectos que se desarrollen a partir de este momento y ya ha sido comunicada a las distintas entidades del Estado encargadas de procesos de licitación.