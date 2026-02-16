Panamá sigue en lista de países no cooperantes en materia fiscal de la UE, Gobierno confía en avances para exclusión

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que Panamá continúa en la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal de la Unión Europea, tras la actualización anunciada recientemente por el bloque europeo.

El Gobierno panameño tomó nota del anuncio, indicando que esta permanencia en el listado era tal como se anticipaba y forma parte del proceso regular de revisiones que realiza la Unión Europea conforme a sus procedimientos internos.

Mediante un comunicado emitido este 16 de febrero de 2026, las autoridades nacionales señalaron que mantienen un diálogo continuo tanto con los actores nacionales como con las autoridades europeas. Durante este proceso, el país sigue fortaleciendo su marco de transparencia fiscal y cooperación internacional para cumplir con los estándares requeridos por los organismos internacionales.

El Ministerio de Economía y Finanzas expresó su confianza en que los avances realizados a la fecha y los que se encuentran en curso permitirán la exclusión de Panamá de esta lista en futuras revisiones.