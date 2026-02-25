Tercera víctima por inmersión se registra en la comarca Ngäbe Buglé, Chiriquí

Comarca Ngäbe Buglé/La provincia de Chiriquí reporta la tercera víctima por inmersión en lo que va del año, esta vez en el sector de Susama, distrito de Nole Duima, en la comarca Ngäbe Buglé, específicamente en el río San Félix.

El cuerpo de este ciudadano, cuyas generalidades se desconocen, fue localizado por algunos pescadores, quienes alertaron a las autoridades. Se iniciaron así los trabajos de levantamiento y los procedimientos de investigación correspondientes.

Mónica Acosta, directora regional del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), indicó que “aparentemente, pues es lo que podemos visualizar; sin embargo, esperamos los exámenes y necropsias de rigor por parte del Ministerio Público”.

Acosta recordó que se mantiene un aviso de vigilancia y prevención por lluvias en las cordilleras central y las zonas del Caribe. “Es importante recomendar siempre a la población que permanezca en lugares seguros y evite visitar áreas con lluvias, especialmente ríos y quebradas donde puedan presentarse cabezas de agua que arrastren a las personas”, agregó.

El Sistema Nacional de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar cruzar ríos y quebradas en áreas montañosas durante mal tiempo, reforzando las medidas de precaución en estas condiciones climáticas adversas.

Con información de Demetrio Ábrego