EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Chiriquí vs Panamá Oeste: juego 2 de la serie final del campeonato nacional

Panamá/La serie final del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil continúa este miércoles con el segundo partido entre Chiriquí y Panamá Oeste en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

Después de un primer juego disputado, donde los 'Vaqueros' de Oeste se llevaron el triunfo, llegamos a un segundo encuentro que podría marcar la pauta para lo que viene. Si los del 'West' suman su segunda victoria afrontarán su visita al estadio Kenny Serracín de David con una ventaja cómoda En cambio si el 'Ganao' Bravo' chiricano sale airoso tendrá el impulso necesario para los próximos dos encuentros en los que será el local.

Sigue las acciones de este partido a través de este minuto a minuto.

Así marcha la serie final

Martes 24 de febrero de 2026: Chiriquí 2-4 Panamá Oeste (Panamá Oeste lidera la serie 1-0)

Chiriquí 2-4 Panamá Oeste (Panamá Oeste lidera la serie 1-0) Miércoles 25 de febrero de 2026: Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera/ 8:00 p.m.)

Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera/ 8:00 p.m.) Viernes 27 de febrero de 2026: Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 p.m./ Transmite TVMAX )

Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 p.m./ ) Sábado 28 de febrero de 2026: Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 p.m.)

Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 p.m.) Lunes 2 de marzo de 2026: Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.) *

Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.) Martes 3 de marzo de 2026: Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.) *

Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.) Miércoles 4 de marzo de 2026: Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.)*

*: En caso de ser necesario

Partido anterior

Panamá Oeste venció a Chiriquí, por 4 carreras a 2, en el primer partido de la serie final del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil que se realizó en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

Alberto Gómez permitió tres imparables, no recibió carreras, dio un ponche y una base por bola en tres episodios y un tercio para acreditarse el triunfo en el rol de lanzador relevo.

Jonathan Guerra tuvo una apertura de cuatro entradas y dos tercios en los que toleró ocho inatrapables y tres anotaciones, con dos ponches y tres bases por bola por lo que se apuntó la derrota.

Luis Aranda conectó dos hits en tres turnos y anotó una carrera por Panamá Oeste. Osvaldo Cuevas de 4-2 y Mildner Nieto de 2-1 con una anotada.

Por Chiriquí, Abdiel Hernández bateó de 4-2 con una carrera anotada. Daffir Núñez de 4-2 con una empujada y Omar Vargas de 2-1 con una impulsada.