‘Contáctenos’: en plena guerra, el Mosad israelí busca espías en Irán

En el sitio oficial del Mosad figura un enlace que confirma así su autenticidad, junto a otros que llevan a cuentas de reclutamiento en Instagram, Facebook y LinkedIn en hebreo, inglés y árabe.

"Llegó el momento de actuar, una breve conversación podría abrir un nuevo capítulo para usted. Contáctenos a través de una línea segura". En plena guerra contra la república islámica, el Mosad israelí intensifica sus esfuerzos en las redes sociales para reclutar agentes iraníes.

Mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no deja de llamar a los iraníes a "tomar el destino en sus manos", una campaña más discreta se desarrolla en internet desde hace meses.

Un canal del Mosad, servicio secreto exterior israelí, fue discretamente creado en la plataforma Telegram a finales de diciembre. En el sitio oficial del Mosad figura un enlace que confirma así su autenticidad, junto a otros que llevan a cuentas de reclutamiento en Instagram, Facebook y LinkedIn en hebreo, inglés y árabe.

Informes desde el terreno

Una cuenta en Telegram en persa fue creada el 24 de diciembre, cuatro días antes de que estallaran manifestaciones masivas en todo Irán.

Un mensaje fijado en la parte superior del canal indica: "¡Bienvenido! Si llegaste hasta aquí, probablemente quieras ponerte en contacto con nosotros. Nos alegra".

El mensaje va seguido de instrucciones detalladas sobre cómo entrar en contacto con el Instituto ("Mosad" en hebreo) de forma segura, a través de un agente conversacional o de su sitio web.

El 6 de marzo, el canal -que actualmente cuenta con unos 48.000 suscriptores-, publicó un mensaje animando a los iraníes a transmitir información desde el interior del país. "Sigan enviando sus informes desde el terreno. Ustedes son testigos de la verdad. ¡Perseveraremos hasta la victoria!", afirma.

En X también apareció a principios de marzo una nueva cuenta bajo el nombre "Mossad Official", tras el inicio de los bombardeos israelí-estadounidenses el 28 de febrero. Esta también multiplica los llamamientos, apoyados con atractivos videos generados con IA.

Uno de ellos muestra a "basijíes" mirando al cielo, visiblemente asustados por un posible ataque, con un texto que promete que estos milicianos islamistas encargados del orden público "no podrán esconderse por mucho tiempo". Otro muestra a un hombre tomando discretamente una foto desde su ventana con su teléfono móvil.

Cuenta en persa en X

El Mosad "lleva a cabo este tipo de acciones desde hace décadas, en función de las herramientas y tecnologías disponibles", explica Yosi Melman, periodista israelí especializado en defensa e inteligencia.

"Al igual que otros servicios extranjeros, la agencia financió publicaciones y emisoras de radio en países enemigos", explica este experto a AFP. "El Mosad no inventó nada nuevo. La CIA lo hace desde hace años", destaca.

Seis meses antes de la apertura del canal oficial en Telegram, otra cuenta, llamada "Mossad Farsi", apareció en X.

Publicó su primer mensaje el 25 de junio, justo después de los doce días de guerra entre Israel e Irán. Hoy cuenta con más de 60.000 seguidores.

Sus primeras publicaciones fueron una serie de videos de Menashe Amir, conocido presentador de radio israelí nacido en Teherán, que pasó más de seis décadas dirigiéndose en persa a los iraníes.

Amir confirmó a AFP que la cuenta estaba efectivamente gestionada por la agencia de inteligencia, aunque no figure en la lista publicada el martes por el Mosad.

"Make Iran great again"

"El primer mensaje (video) que publicaron conmigo fue visto 2.200.000 veces", comenta con orgullo.

La cuenta no fue autenticada por las autoridades, pero los medios israelíes la consideran oficial.

"Mossad Farsi" publicó una serie de críticas sarcásticas contra los dirigentes iraníes, así como contenidos variados.

Una oferta de teleconsulta médica para los iraníes, una enigmática secuencia de números, una encuesta preguntando quién debería dirigir Irán para resolver su crisis crónica de agua, o bien un video que promete "Make Iran great again", una versión adaptada del famoso eslogan de Donald Trump, "Que América vuelva a ser grande".

El tono se volvió más insistente cuando estallaron protestas masivas en Irán a finales de diciembre de 2025, que fueron reprimidas violentamente.

"Salgan juntos a la calle. Llegó el momento. Estamos con ustedes. No solo a distancia o con palabras, estamos con ustedes sobre el terreno", afirmaba uno de esos mensajes.

El martes, pocas horas después del asesinato por parte de Israel de Ali Larijani, uno de los principales dirigentes iraníes, y del comandante de los Basij, la cuenta comentó de forma lacónica: "Las personas crueles terminan muriendo".