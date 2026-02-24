EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Chiriquí vs Panamá Oeste: juego 1 de la serie final por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/Chiriquí y Panamá Oeste inician la serie que definirá al campeón nacional de béisbol juvenil del año 2026. El estadio Mariano Rivera de La Chorrera es el escenario del primer partido que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

La pugna por la supremacía de la pelota juvenil panameña enfrenta este año a un equipo chiricano que acude a su segunda final consecutiva, deseoso de reivindicarse, y a un elenco del 'West' que busca levantar la copa por segunda vez en cuatro años.

Así llegaron a la final

Panamá Oeste se ha constituido en uno de los equipos más consistentes del certamen. Se mantuvo en el primer lugar de la tabla de posiciones en la fase regular con un récord de 19 victorias y dos derrotas.

Al pasar a la Ronda de Ocho, como el primer sembrado, el elenco del 'West' se enfrentó al octavo clasificado, Herrera. Después de perder el primer partido, hilvanaron cuatro triunfos seguidos y avanzaron a las semifinales donde les esperaba Panamá Metro. En esa instancia ganó cuatro de cinco encuentros.

Por su parte, Chiriquí registró 14 victorias y ocho descalabros en la fase regular. Con ese récord se ubicó en el tercer lugar de la clasificación.

En la Ronda de Ocho, el elenco chiricano jugó contra Los Santos al que superó en seis juegos. Después de ganar los dos primeros encuentros como local, en el estadio Kenny Serracín de David, sumó un triunfo en los tres cotejos que disputó en su visita al estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas. Luego liquidó la serie en el sexto encuentro.

Chiriquí llegó a las semifinales donde enfrentó a Coclé al que derrotó en seis juegos. Tres de sus victorias de esa serie las obtuvo como visitante.

Antecedentes

Chiriquí y Panamá Oeste se enfrentaron dos veces durante la fase regular donde ambos equipos dividieron honores. La primera ocasión fue el 14 de enero en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera y los 'Vaqueros' salieron airosos por 1 a 0.

Dos días después, el 16 de enero, jugaron en el Kenny Serracín y los chiricanos se llevaron la victoria por pizarra de 4 por 3.

Sigue las acciones de este partido a través de este minuto a minuto.