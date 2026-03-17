Detienen a 5 personas en Bocas del Toro por presunta posesión de material de abuso sexual infantil

Durante las diligencias de allanamiento, las autoridades incautaron más de 40 equipos tecnológicos, entre teléfonos celulares, computadoras portátiles, tabletas, dispositivos USB, discos compactos (CD) y otros elementos considerados clave para el desarrollo de la investigación.

Bocas del Toro/Cinco personas fueron aprehendidas este martes en la provincia de Bocas del Toro por su presunta vinculación con la posesión y distribución de material de abuso sexual infantil, informó la Policía Nacional.

Durante las diligencias de allanamiento, las autoridades incautaron más de 40 equipos tecnológicos, entre teléfonos celulares, computadoras portátiles, tabletas, dispositivos USB, discos compactos (CD) y otros elementos considerados clave para el desarrollo de la investigación.

El operativo contó con el apoyo del canino Samai, especializado en la detección de dispositivos electrónicos, lo que permitió a los agentes ubicar evidencia de manera más eficiente en los puntos intervenidos.

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Estas acciones forman parte de la operación “Escudo de la Infancia”, una estrategia orientada a combatir la explotación sexual de menores, desarrollada por agentes de la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público y con el respaldo de organismos internacionales como Homeland Security Investigations (HSI) y OUR Rescue.

De acuerdo con datos oficiales, en los últimos siete años se han ejecutado 43 operativos relacionados con este tipo de delitos, que han dejado un saldo de 127 personas detenidas, 54 condenas y 64 víctimas rescatadas. Además, al menos 15 de estas acciones se han realizado en colaboración con instancias internacionales.