Sintoniza los juegos amistosos de Panamá ante Sudáfrica los días 27 y 31 de marzo a las 12:00 p.m. y 12:30 p.m. por TVN, TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, explicó en conferencia de prensa los criterios detrás de la convocatoria para los amistosos ante Selección de Sudáfrica, destacando que busca “equilibrio entre experiencia y juventud”. El técnico señaló que estos partidos serán fundamentales para observar el rendimiento de varios jugadores en un contexto internacional exigente, pensando en consolidar la base del equipo que competirá en la Copa Mundial 2026.

Christiansen también reconoció que hubo ausencias importantes en la lista, pero dejó claro que la puerta de la selección sigue abierta. “Siempre analizamos el momento de cada futbolista, su rendimiento en clubes y lo que necesitamos como grupo. No es una lista definitiva”, comentó el estratega, quien además enfatizó que este tipo de decisiones forman parte del proceso natural de preparación rumbo al torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Finalmente, el técnico valoró la importancia de enfrentar a un rival como Sudáfrica en su propio territorio, subrayando que será una prueba exigente para sus dirigidos. “Nos ayudará a medirnos en condiciones diferentes, con viajes largos y un estilo de juego distinto. Este tipo de partidos nos hace crecer como equipo”, concluyó Christiansen, dejando claro que la Selección de Panamá continúa afinando detalles con la mira puesta en hacer un papel histórico en el próximo Mundial.