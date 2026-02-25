Puerto de Balboa reanuda recepción de contenedores y actividades ferroviarias tras plan de estabilización

Según la empresa, esta etapa es clave para garantizar la continuidad operativa de la terminal y minimizar el impacto en la cadena logística y los usuarios.

Ciudad de Panamá, Panamá/APM Terminals Panamá informó este miércoles 25 de febrero que el proceso de estabilización de las operaciones en el puerto de Balboa, en el Pacífico, avanza conforme al plan definido.

Esta etapa es clave para garantizar la continuidad operativa de la terminal y minimizar el impacto en la cadena logística y los usuarios.

Entre los avances reportados se destacan:

Capacitación del personal: Más del 90% de los colaboradores han completado la capacitación en el nuevo sistema operativo, asegurando una transición fluida y eficiente en la gestión de datos y carga.

Más del 90% de los colaboradores han completado la capacitación en el nuevo sistema operativo, asegurando una transición fluida y eficiente en la gestión de datos y carga. Sustitución laboral: Se ha completado el 75% del proceso de sustitución patronal de los colaboradores.

Se ha completado el 75% del proceso de sustitución patronal de los colaboradores. Pruebas con buques: Se realizaron pruebas de descarga de contenedores con más de 300 movimientos.

Se realizaron pruebas de descarga de contenedores con más de 300 movimientos. Recepción de contenedores: Continúa la recepción de contenedores de exportación y vacíos en horario habitual.

Continúa la recepción de contenedores de exportación y vacíos en horario habitual. Conexión con el tren: Se iniciaron las pruebas ferroviarias, despachando tres trenes al cierre del día.

Se iniciaron las pruebas ferroviarias, despachando tres trenes al cierre del día. Carga rodante: Se reanudó la entrega de vehículos a sus propietarios.

Se reanudó la entrega de vehículos a sus propietarios. Protección de mercancía perecedera: todos los contenedores refrigerados permanecen conectados, con energía y bajo monitoreo constante.

todos los contenedores refrigerados permanecen conectados, con energía y bajo monitoreo constante. Comunicación con clientes: Se mantiene activo el canal de consultas CSBalboa@apmterminalspanama.com para brindar acompañamiento continuo.

Se mantiene activo el canal de consultas CSBalboa@apmterminalspanama.com para brindar acompañamiento continuo. Inventario y auditoría: Bajo supervisión de la Autoridad Marítima de Panamá, se continúa con el inventario y auditoría de todos los activos, asegurando que cada equipo cumpla con los estándares necesarios.

APM Terminals Panamá inició el lunes la fase de estabilización de las operaciones en el puerto de Balboa, en el Pacífico panameño, con el objetivo de asegurar la continuidad del hub logístico del país mientras se instala un nuevo sistema operativo que permitirá retomar el movimiento de contenedores con el menor impacto posible.

Durante esta etapa, la prioridad será proteger la continuidad y confiabilidad del hub logístico, así como garantizar la seguridad de la carga y de las personas, mientras se desarrollan tareas técnicas, operativas y de capacitación.

La acción se da luego del refrendo del contrato para operar por 18 meses el puerto de Balboa, luego de que quedara en firme el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato con Panama Ports Company.

Puedes leer: