Operativo en Coclé deja dos aprehendidos por presunta cacería ilegal en zona protegida

Un operativo interinstitucional desarrollado en la provincia de Coclé dejó como resultado la aprehensión de dos ciudadanos presuntamente vinculados con actividades de cacería ilegal de fauna silvestre, informaron las autoridades.

La acción fue ejecutada por el Ministerio de Ambiente, a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), en coordinación con la Policía Ambiental, como parte de investigaciones y seguimientos relacionados con posibles delitos contra la vida silvestre.

Durante las diligencias fueron decomisadas tres armas de fuego, aproximadamente 21.98 libras de carne de venado, dos cuernos de venado cola blanca y una cabeza disecada de la misma especie. Las evidencias quedaron bajo custodia de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes.

Los allanamientos se realizaron en sitios previamente identificados, con el objetivo de ubicar indicios asociados a la presunta cacería ilegal y proceder conforme a la normativa ambiental y penal vigente.

En total, fueron intervenidos tres inmuebles: dos en la comunidad de Las Guabas y uno en Puerto El Gago, áreas aledañas a la Reserva Hídrica y Bosque Protegido Cerrezuela.

Según las autoridades, esta operación permitió avanzar en las investigaciones, evidenció el trabajo de inteligencia y coordinación entre las entidades participantes y refuerza las acciones orientadas a la protección de los recursos naturales dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.