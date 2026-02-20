Fuertes lluvias incrementan caudal de ríos en Coclé, sin afectaciones reportadas

Estas zonas han sido escenario en años anteriores de emergencias por cabezas de agua que incluso han cobrado vidas humanas.

Natá, Coclé/Las intensas lluvias registradas la tarde del jueves en la provincia de Coclé provocaron el aumento del caudal de varios ríos y quebradas ubicados al norte del distrito.

Entre los afluentes que presentaron incremento en sus niveles se encuentran el río Toabré, el río Chico y la quebrada La Tortuga, en el corregimiento de Tulú. Estas zonas han sido escenario en años anteriores de emergencias por cabezas de agua que incluso han cobrado vidas humanas.

No obstante, el Sistema Nacional de Protección Civil informó que actualmente los ríos se mantienen dentro de sus niveles normales y que, hasta el momento, no se han reportado afectaciones en viviendas ni en cultivos cercanos.

Sin embargo, durante la jornada anterior sí se registró la crecida del río Chico, situación que impactó el funcionamiento de la planta potabilizadora de Natá. Debido a los altos niveles de turbiedad en el agua, las operaciones fueron suspendidas de manera temporal.

En tanto, la planta potabilizadora de Capellanía operó con un rendimiento aproximado del 60 %, aunque este viernes ambas instalaciones ya se encuentran trabajando al 100 % de su capacidad, según informaron las autoridades.

Por otro lado, el río Zaratí, en el distrito de Penonomé, también experimentó un aumento en su caudal. La fuerza del agua arrastró gran parte de una represa provisional que había sido construida en el área, aunque no se reportaron mayores daños.

Con información de Nathali Reyes