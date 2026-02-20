¡Hallazgo histórico! Descubren tumba de más de mil años de antigüedad en El Caño de Coclé

Entre los materiales encontrados destacan ornamentos metálicos —pectorales, orejeras y brazaletes—, así como cerámicas finamente elaboradas, algunas de ellas con iconografía asociada a la tradición artística local.

Coclé/Un nuevo capítulo de la historia prehispánica de Panamá acaba de salir a la luz. En el sitio arqueológico El Caño, en Natá de los Caballeros, provincia de Coclé, arqueólogos culminan la excavación de una tumba con más de mil años de antigüedad, un hallazgo que refuerza la evidencia de que en el istmo florecieron sociedades complejas, organizadas y con poder político definido mucho antes de la llegada de los europeos.

De acuerdo con el comunicado oficial, “en la temporada de excavaciones del año 2026 en el sitio arqueológico El Caño (…) se está culminando la excavación de una nueva tumba, denominada Tumba 3”. Los trabajos son financiados por el Ministerio de Cultura de Panamá en colaboración con la Fundación El Caño.

Se destaca que “la tumba, de más de mil años de antigüedad, se suma a otros importantes hallazgos desarrollados en el sitio desde hace casi dos décadas”, consolidando a El Caño como uno de los cementerios prehispánicos más relevantes de la región, asociado a sociedades que habitaron las provincias centrales entre los siglos VIII y XI d.C.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, visitó el sitio y expresó la importancia de continuar con las investigaciones. “Estamos enfocados en sacar adelante el Museo de El Caño como un centro de investigación y educación para todos los panameños y visitantes interesados en nuestros orígenes y nuestra historia”, afirmó.

Añadió que “estamos listos para decirle al mundo mucho más de nuestra riqueza cultural y ponderarla, primero sentirnos todos los panameños orgullosos de nuestra identidad, gracias a toda esta valiosa investigación que lleva adelante la Fundación El Caño junto al Ministerio de Cultura”.

Un entierro múltiple y objetos de prestigio

La Tumba 3 fue identificada inicialmente en 2009, cuando se detectó una alta concentración de materiales cerámicos y fragmentos metálicos. En la actual temporada, la excavación reveló una compleja estructura con un entierro múltiple: un personaje principal acompañado por varios individuos y un abundante ajuar funerario.

El individuo central, dispuesto en posición extendida, estaba rodeado de objetos de prestigio que evidencian su alto estatus dentro de la jerarquía sociopolítica de su comunidad. Entre los hallazgos destacan ornamentos metálicos como pectorales, orejeras y brazaletes, además de cerámicas finamente elaboradas con iconografía asociada a la tradición artística local.

Según el comunicado, “la riqueza del ajuar funerario, particularmente sus objetos de metal, confirma que El Caño formó parte de un sistema regional de interacción que incluía otros centros contemporáneos, entre ellos, Sitio Conte”. Las similitudes estilísticas y tecnológicas refuerzan la hipótesis de vínculos políticos y económicos estrechos entre estas comunidades.

Nuevas claves sobre poder y rituales

La excavación también aporta información relevante sobre las prácticas rituales asociadas a la muerte. El comunicado señala que “la disposición de los cuerpos, la selección específica de los objetos depositados y la organización espacial del conjunto reflejan un elaborado sistema de creencias”.

En ese contexto, la muerte no era concebida como un final, sino como una transición en la que el estatus social mantenía su relevancia. El despliegue de riqueza material en el entierro del individuo principal puede interpretarse como una manifestación de poder y como un mecanismo de cohesión social.

En términos científicos, el hallazgo ofrece la posibilidad de revisar modelos teóricos sobre el surgimiento y consolidación de jefaturas complejas en el istmo centroamericano. “La nueva tumba amplía la muestra disponible y permitirá evaluar con mayor precisión la variabilidad interna de estas prácticas funerarias”, detalla el comunicado.

Un impacto que trasciende lo académico

Más allá del ámbito científico, la Tumba 3 refuerza el valor patrimonial y educativo de El Caño, que se ha convertido en un referente para la puesta en valor del patrimonio arqueológico panameño.

El comunicado resalta que “cada contexto excavado en El Caño no solo aporta piezas espectaculares, sino que construye conocimiento científico sólido sobre las sociedades que habitaron el territorio panameño hace más de mil años y fortalece nuestra identidad cultural”.