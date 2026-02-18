Crecida de ríos en Coclé y Colón deja más de 200 personas afectadas y activa operativo de rescate

De acuerdo con reportes oficiales, la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos de Panamá evitó una situación de mayor riesgo y no se reportaron personas heridas.

Panamá/Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron emergencias en las provincias de Colón y Coclé, donde más de 200 personas recibieron apoyo del Cuerpo de Bomberos de Panamá y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) tras el aumento del caudal de varios ríos.

En la provincia de Colón, la crecida de los ríos Piedra y Gatún impidió el paso de entre tres y cuatro buses, cada uno con cerca de 50 pasajeros a bordo.

La rápida intervención de los equipos de emergencia permitió brindar asistencia oportuna a los afectados y evitar una situación de mayor riesgo. Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas.

En un hecho adicional, en la provincia de Coclé, la repentina crecida del río Grande de Penonomé arrastró un puente improvisado, dejando a unas 50 personas atrapadas en una isleta. El incidente ocurrió en medio de condiciones climáticas inestables que habían sido advertidas previamente por las autoridades.

En el área se encontraba un campamento con al menos 1,400 personas ubicadas debajo del puente, en una zona considerada de alto riesgo durante la temporada lluviosa. Según la información brindada por la institución, no se habría realizado una evaluación preventiva adecuada, pese a los antecedentes de crecidas súbitas y fuertes corrientes en este afluente.

Producto de la acción conjunta entre miembros del campamento y cinco rescatistas de Coclé, 22 personas fueron evacuadas con éxito, incluidos los cinco rescatistas que ingresaron a la zona afectada para apoyar en las labores.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a no instalar campamentos ni desarrollar actividades en riberas de ríos sin una evaluación de riesgo previa, especialmente cuando existen alertas por condiciones climáticas adversas.