Champions League resultado | PSG sufre pero elimina al Mónaco en playoff y avanza a octavos de final

Paris, Francia/Con sufrimiento y casi con fórceps, el Paris Saint-Germain sacó adelante su eliminatoria de playoff de la Liga de Campeones europea, torneo del que es el defensor del título, tras empatar 2-2 ante el Mónaco en la vuelta del playoff de repesca, este miércoles en el Parque de los Príncipes.

En este pulso 100% Ligue 1, el equipo del Principado ha hecho sudar al todopoderoso PSG, ante el que se adelantó 2-0 en la ida antes de que el equipo de la capital se impusiera 3-2, y en la vuelta los monegascos marcaron primero, gracias al volante ofensivo Maghnes Akliouche (45').

La eliminatoria estuvo equilibrada provisionalmente hasta casi la hora de partido, donde hubo un giro de guión: Mamadou Coulibaly fue expulsado en el 58', después de ver dos tarjetas amarillas en un margen de tres minutos.

El empate parisino llegó casi a continuación, cuando Vitinha sacó una falta hacia la derecha, hacia Desiré Doué, que envió un centro que el brasileño Marquinhos (60') empujó con la punta de su bota izquierda a la red de los visitantes.

Angustia hasta el final -

Con la eliminatoria de nuevo a favor y con once contra diez, el PSG tranquilizó los ánimos y el segundo gol vino casi por inercia, en un saque de esquina en el que el arquero suizo Philipp Köhn despejó para terminar poniendo el balón en los pies del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, que estableció el 2-1 en el 66' y su cuarta diana en esta Champions.

Pero no matar el partido con el Mónaco casi rendido hizo que el rival igualara 2-2 en el 90+1, gracias a Jordan Teze, e hiciera sufrir mucho a los locales en un tenso descuento tras el cual el favorito pudo respirar aliviado.

El equipo de París cumplió así su propósito frente a un Mónaco, que es apenas octavo en la clasificación de la Ligue 1.

La pasada temporada, el PSG también tuvo que pasar por estos playoffs previos a los octavos y también entonces eliminó a una formación de la liga francesa, en aquel caso el Brest.

Ahora, en octavos de final, tendrá un rival fuerte, bien el FC Barcelona o bien el Chelsea, ese último su verdugo en la final del Mundial de Clubes de la FIFA el pasado julio.

La identidad de ese rival se conocerá el viernes en el sorteo en las instalaciones suizas de la UEFA.

Ovación a Hakimi -

El partido de este miércoles era además el primero para el lateral internacional marroquí Achraf Hakimi desde que se conoció el martes que será juzgado por una acusación de violación a una mujer en 2023.

Luis Enrique había avanzado el martes que el caso está "en manos de la justicia" y que mientras tanto el jugador seguirá siendo tratado como siempre.

Fue titular y fue incluso ovacionado por parte de los ultras del fondo Auteuil del Parque de los Príncipes, que entonaron cánticos con su nombre y mostraron una pancarta donde se leía "Achraf, apoyo total".

Cuando el nombre del jugador fue anunciado por la megafonía del estadio antes del choque también fue recibido con una sonora ovación.

