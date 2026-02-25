Real Madrid vs Benfica Champions League resultado | El club blanco avanzó a octavos gracias a un Vinicius pletórico

Definidos los octavos de final de la UEFA Champions League temporada 2025-2026.

Panamá/El Real Madrid cumplió su objetivo en el Santiago Bernabéu y derrotó 2-1 al Benfica, asegurando su clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League en una noche de intensidad y carácter competitivo.

Vinícius sentenció la eliminatoria

Tras el empate 1-1 en la primera mitad —con goles de Rafa Silva y Aurélien Tchouaméni—, el conjunto blanco encontró el tanto decisivo en el complemento. Vinícius Júnior apareció en el momento clave, definiendo con precisión tras una asistencia de Federico Valverde, desatando la euforia en Chamartín.

El gol del brasileño terminó inclinando una serie muy disputada, en la que el Benfica mostró argumentos ofensivos, pero el Madrid volvió a imponer su jerarquía europea.

Estadísticas completas del partido

(Orden: Real Madrid vs Benfica)

Datos generales

Goles esperados (xG): 1.10 vs 1.82

1.10 vs 1.82 Posesión de balón: 56% vs 44%

56% vs 44% Remates totales: 14 vs 12

14 vs 12 Remates a puerta: 4 vs 4

4 vs 4 Grandes ocasiones: 2 vs 2

2 vs 2 Tiros de esquina: 4 vs 7

4 vs 7 Precisión de pases: 90% (512/568) vs 86% (380/440)

90% (512/568) vs 86% (380/440) Tarjetas amarillas: 2 vs 2

Aunque el Benfica generó mayor volumen en xG (1.82) y más toques en el área rival (30 contra 21), el Madrid fue más eficaz en los momentos determinantes.

Análisis ofensivo

xG a puerta (xGOT): 0.94 vs 1.88

0.94 vs 1.88 Disparos dentro del área: 10 vs 8

10 vs 8 Centros acertados: 18% (2/11) vs 26% (5/19)

18% (2/11) vs 26% (5/19) Asistencias esperadas (xA): 0.70 vs 1.18

El conjunto portugués incluso estrelló un balón en el poste, pero la contundencia blanca marcó la diferencia.

Trabajo defensivo y portería

Faltas cometidas: 16 vs 10

16 vs 10 Duelos ganados: 43 vs 50

43 vs 50 Despejes: 18 vs 20

18 vs 20 Intercepciones: 7 vs 7

7 vs 7 Atajadas del arquero: 4 vs 2

4 vs 2 Goles evitados: 0.88 vs -1.06

El guardameta madridista Thibaut Courtois fue clave con cuatro intervenciones, sosteniendo al equipo en los momentos de mayor presión visitante.

Figuras del partido

Aurélien Tchouaméni – Calificación 7.8

El mediocampista francés volvió a ser determinante:

90 minutos disputados

94% de precisión en pases (63/67)

16 duelos disputados

2 disparos (1 al arco)

5 faltas recibidas

Además del gol en la primera parte, dominó el eje del mediocampo.

Federico Valverde – Calificación 7.6

Motor incansable y asistente del gol del triunfo:

3 remates

91% de precisión en pases (41/45)

1 gran ocasión creada

3 entradas ganadas (100%)

1 asistencia clave a Vinícius Júnior

Su despliegue físico y claridad en el último tercio fueron determinantes.

Con esta victoria, el Real Madrid reafirma su condición de candidato en la Champions League. Puede que las estadísticas reflejen un partido equilibrado e incluso favorable al Benfica en generación de peligro, pero la historia europea del club blanco vuelve a escribirse con eficacia, carácter y contundencia en las noches decisivas.

El Real Madrid y el Benfica protagonizan un vibrante primer tiempo en el partido de vuelta de la UEFA Champions League, con empate 1-1 en el marcador parcial y 2-1 en el global a favor del conjunto merengue.

Goles y momento clave del primer tiempo

El equipo portugués golpeó primero. Rafa Silva abrió el marcador al minuto 14, aprovechando un descuido defensivo para silenciar el Santiago Bernabéu. Sin embargo, la reacción blanca fue inmediata y apenas dos minutos después, al 16’, Aurélien Tchouaméni igualó el encuentro con una llegada desde segunda línea.

Al minuto 32, Arda Güler marcó lo que parecía el 2-1 para el Madrid, pero tras revisión del VAR (Video Assistant Referee), el tanto fue anulado, manteniendo la igualdad en el marcador.

Estadísticas del primer tiempo

(Orden: Real Madrid vs Benfica)

Datos generales

Goles esperados (xG): 0.41 vs 1.29

0.41 vs 1.29 Posesión de balón: 58% vs 42%

58% vs 42% Remates totales: 7 vs 6

7 vs 6 Remates a puerta: 3 vs 4

3 vs 4 Grandes ocasiones: 2 vs 1

2 vs 1 Tiros de esquina: 2 vs 3

2 vs 3 Precisión de pases: 89% (272/304) vs 87% (185/212)

89% (272/304) vs 87% (185/212) Tarjetas amarillas: 0 vs 1

El dato más llamativo es que, pese a tener menos posesión, el Benfica generó mayor peligro, reflejado en un xG superior (1.29) y más remates a puerta.

Análisis ofensivo

xG a puerta (xGOT): 0.27 vs 1.88

0.27 vs 1.88 Disparos dentro del área: 4 vs 5

4 vs 5 Toques en el área rival: 10 vs 16

10 vs 16 Centros acertados: 0% (0/5) vs 14% (1/7)

0% (0/5) vs 14% (1/7) Asistencias esperadas (xA): 0.32 vs 0.73

El conjunto portugués ha sido más incisivo en zona ofensiva, pisando más el área y obligando al arquero madridista a realizar 4 atajadas, mientras que el guardameta luso solo intervino en dos ocasiones.

Trabajo defensivo

Faltas cometidas: 5 vs 6

5 vs 6 Duelos ganados: 17 vs 19

17 vs 19 Despejes: 6 vs 10

6 vs 10 Intercepciones: 4 vs 4

4 vs 4 Errores que llevaron a gol: 1 vs 0

El Madrid cometió un error que terminó en el gol visitante, factor determinante en el desarrollo del partido.

Figuras del primer tiempo

Rafa Silva (Benfica) – Calificación: 8.6

El delantero portugués ha sido el jugador más determinante del encuentro:

2 remates

xG de 0.89

2 disparos a puerta

100% de regates exitosos (2/2)

90% de precisión en pases (9/10)

3 duelos ganados (100% en duelos terrestres)

Su movilidad y eficacia han complicado seriamente a la defensa blanca.

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) – Calificación: 8.0

El mediocampista francés ha sido clave en el equilibrio del equipo:

1 remate (gol)

93% de precisión en pases (28/30)

90% de acierto en el último tercio

9 duelos disputados

1 entrada ganada (100%)

3 faltas recibidas

Además del empate, su presencia en el mediocampo ha sido fundamental para sostener la posesión del Real Madrid.

Fuente: Flashscore.