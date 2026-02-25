Autoridades detectan irregularidades en la venta de cebolla en Herrera

El reglamento establece que el empaque y etiquetado deben informar claramente la categoría, calibre, fecha de empaque y cosecha del producto.

Chitré, Herrera/Un operativo interinstitucional entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reveló anomalías en la comercialización de la cebolla en diversos agentes económicos de la provincia de Herrera, incluyendo supermercados, distribuidoras y otros comercios.

Durante las inspecciones realizadas bajo el reglamento técnico DGNTI-COPANIT 52-2017, se detectaron irregularidades como la venta de cebolla importada rotulada como nacional, producto en mal estado, incumplimiento de normas de empacado y carencia de fecha de vencimiento.

El reglamento establece que el empaque y etiquetado deben informar claramente la categoría, calibre, fecha de empaque y cosecha del producto. Además, la cebolla, ya sea nacional o importada, debe mantenerse a una temperatura entre 0º y 4º C, con un máximo almacenamiento de 120 días desde la fecha de cosecha.

El administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, señaló que “se están tomando medidas para evitar la mala práctica de vender cebolla importada como si fuera nacional, en detrimento del productor panameño y atentar contra la salud de los consumidores, porque el producto ha excedido su tiempo para la comercialización, así como se han encontrado deficiencias en la información de algunos empaques”.

Acodeco continuará realizando estos operativos para asegurar el cumplimiento de las normas, incluyendo la inspección de la cebolla importada para prevenir el ingreso de plagas y contaminantes que afecten la salud de la población. La Ley 45 de 2007 establece sanciones de hasta B/.50,000 a los agentes económicos que incumplan estas disposiciones de protección al consumidor.

Se insta a los consumidores a presentar denuncias a través de la página web: www.acodeco.gob.pa, llamando al 311 (Centro de Atención Ciudadana) o mediante el correo electrónico: info@acodeco.gob.pa

